Viking Therapeutics plonge après que les résultats d'une pilule orale contre l'obésité ont été inférieurs aux attentes
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 août - ** Les actions du développeur de médicaments Viking Therapeutics VKTX.O chutent de43,6 % à 23,72 $, en voie d'enregistrer la plus forte baisse de pct en une journée

** La société déclare que son médicament expérimental contre l'obésité par voie orale, VK2735, a aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel en moyenne sur 13 semaines et s'est avéré sûr et bien toléré après 13 semaines d'administration quotidienne

** La société indique que 20 % des participants recevant le VK2735 ont interrompu le traitement en raison d'effets secondaires, contre 13 % des participants recevant le placebo

** Les analystes s'attendaient à une perte de poids de l'ordre de 10 % à 15 % en moyenne

**Les données "montrent l'efficacité mais mettent en évidence un profil de tolérance plus difficile que ce que l'on pensait" - BMO Capital Markets

** L'efficacité du VK2735 est évidente, mais les problèmes de tolérabilité sont similaires ou pires que ce que nous avons vu précédemment avec les agents oraux et sont clairement un pas en arrière par rapport au tirzepatide injectable" - brokerage

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 38,4 % depuis le début de l'année

