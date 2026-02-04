Vietjet et Pratt & Whitney signent un accord portant sur 44 moteurs destinés à équiper des avions Airbus

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a conclu un accord avec Pratt & Whitney, une filiale de RTX RTX.N , pour la fourniture de moteurs GTF pour 44 avions Airbus AIR.PA , ce qui porte à 137 le nombre total de commandes de sa flotte équipée de moteurs GTF, ont déclaré les deux compagnies mercredi.

L'accord, annoncé au salon aéronautique de Singapour, porte sur 24 A321neo et 20 A321XLR, dont les livraisons débuteront en juillet. Il comprend également un accord de maintenance de 12 ans, ont indiqué les deux compagnies dans un communiqué commun.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Vietjet, qui a déployé son premier A321neo en 2018, exploite actuellement 42 avions équipés de moteurs GTF et vise à équiper un total de 93 jets avec les moteurs économes en carburant.

L'année dernière, la compagnie aérienne a passé une commande pour 100 Airbus A321neo, élargissant ainsi sa flotte d'avions à fuselage étroit.

Pratt & Whitney est en concurrence avec CFM International pour la fourniture de moteurs destinés aux avions A321neo et A321XLR.