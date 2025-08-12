 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Viel & Cie : hausse des revenus semestriels
information fournie par AOF 12/08/2025 à 08:05

(AOF) - Au premier semestre, Viel & Cie a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de ses filiales opérationnelles de 653,5 millions d’euros, en hausse de 9,4 %, à cours de change variables. Parallèlement, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 323,2 millions d’euros, en progression de 8,4 %. La société du domaine de la finance a précisé qu’elle poursuivait sa dynamique dans un contexte de forte volatilité des marchés.

Valeurs associées

VIEL
16,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
