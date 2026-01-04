 Aller au contenu principal
L1: Faux pas de Marseille, PSG remporte le derby de Paris
information fournie par AFP 04/01/2026 à 23:13

Le joueur de l'Olympique de Marseille Bilal Nadi, à genoux, reçoit un carton rouge lors de la débacle de l'OM en L1 contre Nantes le 4 janvier 2026 au Stade Vélodrome ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Marseille a commencé l'année 2026 de la pire des manières avec une défaite 2-0 au Vélodrome contre Nantes, au contraire du Paris SG qui a remporté le derby contre le PFC (2-1), dimanche pour la 17e journée de Ligue 1.

L'OM s'est pris les pieds dans le tapis avant le Trophée des champions jeudi à Koweït City.

Troisième, Marseille souhaitait coller au train de Lens, le leader, et mettre la pression sur le PSG. Raté ! Les hommes de Roberto De Zerbi ont coulé et, d'autant plus surprenant, contre des Nantais au début de saison catastrophique.

Les Phocéens ont été plombés par non pas une, mais deux exclusions: Arthur Vermeeren en première mi-temps et Bilal Nadir en seconde. Elles ne sont pas venues de nulle part puisque Nantes s'est d'emblée montré entreprenant avec les meilleures occasions.

Fabien Centonze, puis Rémy Cabella sur penalty pour sa première avec son nouveau club, ont écoeuré le Vélodrome. Leur victoire donne de l'air aux Canaris, qui sortent de la zone de relégation (16e). Marseille de son côté peut se consoler avec la défaite la veille de Lille contre Rennes (2-0) qui lui garantit de préserver sa troisième place.

Mais Lens a désormais huit longueurs d'avance sur les Phocéens, et le PSG sept.

Les champions d'Europe ont logiquement remporté le premier derby de Paris en Ligue 1 depuis près de 36 ans, avec des buts de leurs leaders offensifs de retour vers leurs meilleurs jours, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

- Brest se donne de l'air -

Largement dominé dans le jeu, le PFC a brièvement égalisé par un penalty de Willem Geubbels, mais l'écart était trop grand entre les deux équipes.

Il faudra que le club de la famille Arnault monte en puissance pour pimenter ce rendez-vous, dont le deuxième acte est déjà prévu le 12 janvier, en 16e de finale de Coupe de France.

Avec la victoire des Canaris (16e), le PFC ne compte plus que deux longueurs d'avance sur la place de barragiste et doit surveiller ses arrières après ce sixième match sans victoire en L1. Et son prochain déplacement en championnat est justement à Nantes...

Plusieurs matches de dimanche mettaient justement aux prises des équipes qui luttent pour le maintien. A ce jeu-là, Brest semble s'être extirpé pour un temps des bas fonds du classement, en s'imposant contre Auxerre (2-0) à Francis-le-Blé avec des buts de Ludovic Ajorque et Joris Chotard. Brest est 11e (22 pts), Auxerre replonge à la 17e place (12 pts).

Le joueur du PSG Joao Neves à la lutte avec Vincent Marchetti, du PFC, au cours du derby de la capitale en Ligue 1 le 4 janvier 2026 au Parc des Princes ( AFP / Blanca CRUZ )

En position de lanterne rouge, avec le même nombre de points, Metz a eu la frustration de voir Lorient égaliser (1-1) après avoir longtemps mené, mais le soulagement de tenir en toute fin de match au Moustoir face aux vagues bretonnes, nées de leurs relances ratées. Lorient est 12e avec 19 points.

Le Havre aussi a réalisé une bonne opération en disposant (2-1), au stade Océane, d'un SCO d'Angers pourtant bien classé (10e). Les Normands sont 13e.

Sport
