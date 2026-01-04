"Sales connes": "Je ne suis pas une femme mesurée", se justifie Brigitte Macron

Brigitte Macron lors d'une cérémonie à Paris le 13 novembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

L'épouse du chef de l’État, Brigitte Macron, interrogée sur ses propos contre des militantes féministes en marge d'un spectacle début décembre de l'humoriste Ary Abittan, a déclaré dimanche "ne pas être une femme mesurée" et redit "être absolument désolée".

"Je ne suis pas une femme, mesurée. Je suis une femme qui s'enflamme aussi facilement", a dit sur TF1 l'épouse du chef de l'Etat, à l'occasion du lancement de l'opération Pièces Jaunes en faveur des enfants à l'hôpital.

Mme Macron avait qualifié de "sales connes" des militantes du collectif féministe #NousToutes qui avaient interrompu le 6 décembre un spectacle de l'humoriste Ary Abittan, accusé de viol mais ayant bénéficié d'un non-lieu.

Ses propos avaient suscité une vague d'indignation dans les rangs féministes, de la gauche et également dans le milieu de la culture, où de nombreuses actrices, à l'image de Judith Godrèche et de Marion Cotillard, ont apporté leur soutien aux victimes de violences sexuelles.

"Je suis absolument désolée d'avoir blessé les femmes qui ont pu se sentir agressées ou d'avoir choqué", a ajouté dimanche Brigitte Macron, reconnaissant que les "termes étaient certainement pas adéquats".

Dans une interview au média Brut mi-décembre, Mme Macron s'était déjà dit "désolée" si elle avait "blessé des femmes victimes" tout en indiquant ne "pas regretter" ses paroles.

"Il y a des moments où j'oublie, et je ne devrais pas, mais je ne suis pas épouse de président à longueur de temps. Il y a des moments où Brigitte reprend le dessus et Brigitte n'est pas une femme mesurée", a-t-elle encore justifié dimanche.