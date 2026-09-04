Viel & Cie accroît de près de 12% son résultat net semestriel

Viel & Cie dévoile un résultat net part du groupe de 77,3 MEUR au titre du 1er semestre 2026, en hausse de 11,8% ( 17,2% à cours de change constants), et un résultat d'exploitation (y compris les sociétés mises en équivalence) de 133,8 MEUR, en progression de 7,2% ( 12,4% à cours de change constants).

La maison mère de Compagnie Financière Tradition et de Bourse Direct, détentrice également d'une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, a enregistré une croissance de 6,5% de son chiffre d'affaires, à 696 MEUR ( 11,5% à cours de change constants).

Le groupe Tradition a enregistré une croissance de ses revenus sur l'ensemble des classes d'actifs et dans toutes les régions, en hausse de 10,4% à cours de change constants, y compris les coentreprises, à 646,2 MCHF, ainsi qu'un résultat net part du groupe de 79,1 MCHF, en croissance de 22,5% à cours de change constants.

Bourse Direct, quant à elle, a poursuivi sa croissance, avec une hausse de 16,7% du nombre d'ordres exécutés et une progression de 23% de son résultat d'exploitation, à 15,9 MEUR. Enfin, SwissLife Banque Privée affiche un produit net bancaire stable et une légère baisse de ses résultats.

Sur son métier d'intermédiation professionnelle, Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa politique de croissance, avant tout organique, en s'appuyant sur son positionnement sur les marchés financiers mondiaux, l'expertise de ses équipes et la diversité de son offre de courtage.