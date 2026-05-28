Vidéoconférence et publication des résultats financiers annuels 2025-26, mardi 16 juin 2026

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Medincell (Euronext Paris : MEDCL), une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée, annonce aujourd'hui la tenue d’une vidéoconférence en direct le mardi 16 juin 2026 pour présenter ses résultats financiers de l’exercice clos le 31 mars 2026. Les résultats seront publiés plus tôt dans la journée, après la clôture de la Bourse de Paris.



La présentation se déroulera simultanément en français et en anglais afin de répondre aux attentes d’investisseurs et analystes internationaux.



Vidéoconférence en français à 18h00 (CEST)



>https://www.medincell.com/fr/resultats-annuels-2025-2026-enregistrement/





Vidéoconférence en anglais à 18h00 (CEST)



>https://www.medincell.com/annual-results-2025-2026-register/





Au cours de la vidéoconférence, l’équipe dirigeante de Medincell présentera les performances de l’entreprise ainsi que ses perspectives stratégiques, suivies d'une séance de questions-réponses en anglais.