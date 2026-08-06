Victory Capital progresse grâce à la hausse de ses bénéfices et à des entrées de capitaux toujours soutenues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action de Victory Capital VCTR.O progresse de 5,3% à 105,30 dollars

** Le gestionnaire d'actifs annonce un résultat net ajusté de 172,2 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 122,5 millions de dollars il y a un an

** Au 30 juin, VCTR gérait 342,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM)

** Les analystes de Barclays indiquent que la direction envisage désormais un éventail plus large de cibles d’acquisition potentielles (entre 200 et 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

** VCTR a enregistré des entrées nettes à long terme de 4,2 milliards de dollars et des flux bruts à long terme de 22,1 milliards de dollars

** Deux des huit analystes attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et six la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 95 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 66,7% depuis le début de l'année