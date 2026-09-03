Victoria's Secret en baisse après avoir manqué les prévisions de chiffre d'affaires du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action du fabricant de lingerie Victoria's Secret VSXY.N recule de 20% en pré-ouverture, à 68 dollars

** La société affiche un chiffre d'affaires net de 1,61 milliard de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 1,62 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Au deuxième trimestre, la société a bénéficié de remboursements de droits de douane au titre de l'IEEPA s'élevant à plus de 140 millions de dollars

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, qui s’établissent désormais entre 7,10 et 7,18 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 7,03 et 7,13 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'établit à 95 cents, dépassant les estimations de 77 cents

** Le titre affiche une hausse d’environ 55% depuis le début de l’année, selon le dernier cours de clôture