Victoria's Secret bondit de 50% grâce à son redressement, qui alimente des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les actions en hausse grâce à une étape importante)

Les actions de Victoria's Secret VSXY.N ont bondi d'environ 50% pour atteindre un niveau record et s'apprêtaient à connaître leur meilleure journée de tous les temps mardi, après que le distributeur de lingerie a revu à la hausse ses prévisions annuelles après une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires trimestriel pour l'ensemble de ses marques.

Ces prévisions optimistes soulignent les efforts de la directrice générale, Hillary Super, pour enrayer plusieurs années de baisse des ventes en limitant les remises et en renouant avec son ancienne image "sexy".

La société a relancé son célèbre défilé annuel après une pause de six ans et a annoncé en mai qu'elle changerait son symbole boursier à la Bourse de New York, passant de "VSCO" à "VSXY", affirmant que "le sexy a toujours fait partie de notre ADN".

"Victoria's Secret, PINK et Beauty gagnent en pertinence culturelle et élargissent leur base de clients, et nous avons un solide pipeline de lancements de produits, de partenariats et d'événements de marque à venir", a déclaré mardi Super, qui a pris les rênes de l'entreprise en 2024.

Ces résultats ont également mis en évidence une bifurcation des dépenses de consommation aux États-Unis: les consommateurs à revenus élevés continuent de dépenser pour des articles discrétionnaires et "agréables à posséder", tandis que les ménages à faibles revenus réduisent leurs dépenses sous la pression inflationniste persistante et l'incertitude économique.

L'action Victoria's Secret était en hausse de 40% à 75,61 dollars après avoir atteint un record de 81,28 dollars plus tôt dans la séance. À la clôture d'hier, le titre avait presque triplé de valeur au cours des 12 derniers mois.

Selon les données d'Ortex, environ 19% des actions de la société disponibles au public font l'objet de ventes à découvert, un niveau élevé qui, selon certains analystes, pourrait exposer le titre à un "short squeeze".

Victoria's Secret table désormais sur un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 compris entre 7,03 et 7,13 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 6,85 à 6,95 milliards de dollars.

La société, qui tente de repousser la pression exercée par l'investisseur activiste , prévoit un résultat d'exploitation ajusté annuel compris entre 550 et 580 millions de dollars, contre une prévision antérieure de 430 à 460 millions de dollars. La société s'attend à un impact des droits de douane d'environ 15 millions de dollars pour le trimestre en cours.

"L'équipe de direction et les stratégies commencent à porter leurs fruits grâce à une gamme de produits en constante évolution pour toutes les marques, soutenue par une communication améliorée et une stratégie de storytelling plus efficace", a déclaré Dana Telsey, de Telsey Advisory.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 15% pour atteindre 1,56 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 2 mai, marquant ainsi le quatrième trimestre consécutif de croissance pour la société et dépassant les estimations de 1,52 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

Victoria's Secret a également annoncé un bénéfice ajusté de 60 cents par action, bien supérieur aux estimations de 30 cents.