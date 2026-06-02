Les Bourses européennes terminent dans le vert

Des écrans à la Bourse de Londres le 28 avril 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, portées par l'enthousiasme des investisseurs autour de l'IA et des semi-conducteurs, qui éclipse les incertitudes géopolitiques.

Paris a pris 0,77%, Francfort 0,48% et Londres 0,33%. Milan a gagné 1,61%.

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