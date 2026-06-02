Les Bourses européennes terminent dans le vert

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Elle a beau être la "grande cause" nationale depuis plus d'un an, la santé mentale souffre toujours, de l'avis général, d'un manque d'avancées concrètes. Le gouvernement promet désormais de relancer le dossier. "Le sujet a gagné en visibilité, en légitimité, (mais) ...
Lire la suite
L'ex-présentateur Patrick Poivre d'Arvor, déjà mis en examen en décembre 2023 pour viol, est l'objet de deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle, a indiqué mardi à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information de RTL. "Je vous confirme que deux ...
Lire la suite
L'ex-patron de l'Office français de répression du trafic de stupéfiants, condamné en mars à un an de prison avec sursis pour complicité dans l'acheminement, en plein Paris, de sept tonnes de cannabis en 2015, n'a pas fait appel, rendant sa condamnation définitive, ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•02.06.2026•17:40•
Le distributeur Auchan va céder 72 supermarchés au groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto) sur les 91 proposés à la vente en janvier, 17 restant pour l'heure en quête de repreneur, a appris mardi l'AFP, confirmant une information du quotidien Les Echos. En ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer