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Les Bourses européennes terminent dans le vert
information fournie par AFP 02/06/2026 à 17:45

Des écrans à la Bourse de Londres le 28 avril 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Des écrans à la Bourse de Londres le 28 avril 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, portées par l'enthousiasme des investisseurs autour de l'IA et des semi-conducteurs, qui éclipse les incertitudes géopolitiques.

Paris a pris 0,77%, Francfort 0,48% et Londres 0,33%. Milan a gagné 1,61%.

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