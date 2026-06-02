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Explosion de la fusée New Glenn: le patron de Blue Origin table sur une reprise des vols en 2026
information fournie par AFP 02/06/2026 à 17:22

Image tirée d'une vidéo montrant l'explosion de la fusée New Glenn de Blue Origiin, le 28 mai 2026 à Cap Canaveral, en Floride ( NASASpaceflight.com / - )

Image tirée d'une vidéo montrant l'explosion de la fusée New Glenn de Blue Origiin, le 28 mai 2026 à Cap Canaveral, en Floride ( NASASpaceflight.com / - )

Le directeur général de Blue Origin, l'entreprise spatiale fondée par le multimilliardaire Jeff Bezos, a assuré dans la nuit de lundi à mardi qu'ils voleraient "à nouveau avant la fin de cette année", quelques jours après l'explosion spectaculaire de leur fusée New Glenn lors d'un test au sol.

"Maintenant que nous avons eu accès au pas de tir et au bâtiment d'intégration, nous pouvons partager quelques bonnes nouvelles", a écrit Dave Limp sur le réseau social X.

Selon les constatations de l'entreprise, plusieurs infrastructures du site, dont des réservoirs de combustibles et de comburants, restent "en bon état", en dépit de la récente explosion massive de leur fusée.

"Nous volerons à nouveau avant la fin de cette année", a poursuivi le directeur général de Blue Origin, société coutumière des projections optimistes.

Le patron de la Nasa Jared Isaacman avait lui déclaré plus tôt à la chaîne CNBC qu'il faudrait "beaucoup de temps pour réparer" la rampe de lancement endommagée.

Image tirée d'une vidéo montrant l'explosion de la fusée New Glenn de Blue Origiin, le 28 mai 2026 à Cap Canaveral, en Floride ( NASASpaceflight.com / - )

Image tirée d'une vidéo montrant l'explosion de la fusée New Glenn de Blue Origiin, le 28 mai 2026 à Cap Canaveral, en Floride ( NASASpaceflight.com / - )

Vers 21H00 locales jeudi dernier, la fusée New Glenn, la plus puissante développée par Blue Origin, s'était embrasée sur la base de Cap Canaveral en Floride lors d'un essai de mise à feu réalisé à l'approche d'un vol, provoquant une immense boule de feu.

Si les anomalies lors des tests qui précèdent les lancements sont relativement fréquentes, de telles explosions sont rares et l'ampleur de cette dernière faisait craindre d'avoir sérieusement endommagé le seul pas de tir dont dispose l'entreprise pour cette fusée.

D'après des photos dévoilées vendredi par des médias spécialisés, les dégâts apparaissent importants, avec plusieurs structures effondrées au sol.

L'incident, dont les causes ne sont toujours pas connues, menace de retarder ainsi les projets de Blue Origin mais aussi ceux de la Nasa, qui compte sur cette fusée tout comme sur celle Starship de son rival SpaceX d'Elon Musk, pour ses projets lunaires.

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