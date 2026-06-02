Rheinmetall signe des contrats avec l'armée roumaine pour 5,7 milliards d'euros

( AFP / RONNY HARTMANN )

Le géant allemand de l'armement Rheinmetall a annoncé mardi la signature de contrats avec l'armée roumaine à hauteur de 5,7 milliards d'euros, "la plus importante série de contrats internationaux de l'histoire récente de l'entreprise" selon un communiqué.

Cet ensemble de contrats prévoit la fabrication de 298 véhicules de combat Lynx, de systèmes de défense aérienne Skyranger, de munitions et de composants de munitions ainsi que de bâtiments de la marine, d'après le groupe basé à Düsseldorf.

Attribué vendredi, cet ensemble de contrats s'inscrit dans le cadre du programme "Security Action for Europe" (SAFE) de l'Union européenne. Les livraisons doivent débuter en 2028 et s'achever en 2030, précise Rheinmetall.

L'entreprise prévoit d'investir "plusieurs centaines de millions d'euros" dans le pays, situé sur le flanc oriental de l'Otan et limitrophe de l'Ukraine, ce qui "devrait créer des milliers de nouveaux emplois" selon elle.

Vers 15H00 GMT, l'action de Rheinmetall, une des premières capitalisations boursières allemandes, réagissait peu à l'annonce, perdant 0,70% à Francfort dans un indice Dax en progression de 0,51%.

La transaction "marque le début d'une nouvelle phase de développement industriel, qui a le potentiel de devenir un moteur clé de la croissance économique de la Roumanie [...] au cours de la prochaine décennie", a salué dans le communiqué Mihai Jurca, chef de la chancellerie du Premier ministre roumain.

Car plus de 50% de la production aura lieu en Roumanie ou en collaboration avec des entreprises locales, selon ce dernier.

"Il s'agit pour nous d'un succès de premier plan. Nous sommes reconnaissants de la confiance que la Roumanie nous accorde pour l'équipement et la modernisation de ses forces armées", a déclaré de son côté Armin Papperger, président du directoire de Rheinmetall.

Le fabricant d'armement est l'un des principaux bénéficiaires de la hausse des dépenses militaires européennes et allemandes face à la menace russe.

En novembre, il avait annoncé la construction d'une usine de poudre propulsive en Roumanie.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce pays fait face à de régulières incursions de drones imputées à la Russie, la dernière vendredi avec la chute d'un de ces engins sur un immeuble d'habitation, qui a fait deux blessés.