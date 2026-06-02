PPDA visé par deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles

Le journaliste Patrick Poivre d'Arvor à Neuilly-sur-Seine, le 22 mai 2025 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Thomas SAMSON )

L'ex-présentateur Patrick Poivre d'Arvor, déjà mis en examen en décembre 2023 pour viol, est l'objet de deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle, a indiqué mardi à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information de RTL.

"Je vous confirme que deux nouvelles plaintes ont été déposées depuis le mois de janvier", indique le ministère public, qui n'a pas souhaité préciser le nombre de plaintes déposées à ce stade contre PPDA.

Selon les informations de RTL, les deux nouvelles plaignantes dénoncent des faits qui se sont produits après avoir rencontré le journaliste dans un cadre professionnel: pour l'une en 2001, quand il présentait le JT de 20 Heures de TF1, et pour l'autre en 2011.

En décembre 2021, l'autrice Florence Porcel avait porté plainte avec constitution de partie civile contre le présentateur, l'accusant de l'avoir violée à deux reprises.

PPDA a été mis en examen en décembre 2023 pour l'un de ces viols.

L'information judiciaire ouverte après la plainte de Mme Porcel a été élargie à d'autres faits à plusieurs reprises. En février 2024, à deux autres viols et une agression sexuelle dénoncées par trois femmes; en juin 2024, cinq autres femmes déposent des plaintes qui seront jointes à l'enquête; deux nouvelles femmes se constituent parties civiles en octobre de la même année.

Au total, treize plaintes ont été déposées - 11 à date de fin 2024, auxquelles s'ajoutent ces deux nouvelles plaintes en 2026, selon un décompte de l'AFP de différentes sources.

L'avocate du présentateur Jacqueline Laffont n'était pas joignable dans l'immédiat.

Au total, plus de 40 femmes ont témoigné auprès de la justice contre l'ancien présentateur des JT d'Antenne 2 puis de TF1, aujourd'hui âgé de 78 ans, qui conteste les accusations de viols et d'agressions sexuelles portées contre lui.