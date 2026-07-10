Victoire judiciaire pour Renault au Royaume-Uni

La Haute Cour de Londres a rejeté l'intégralité des plaintes concernant les émissions de ses véhicules Diesel, ouvrant la voie à une contre-offensive financière de la part de la marque au losange.

Fin de partie pour les fonds spéculatifs à Londres dans l'affaire des émissions de moteurs Diesel de Renault. Dans un jugement très attendu rendu ce jour, la Haute Cour de Justice britannique a totalement écarté la responsabilité de Renault Group.

L'institution judiciaire a rejeté l'ensemble des demandes d'indemnisation formées contre la firme française.

Un verdict sans équivoque après un marathon judiciaire

Cette décision marque l'épilogue d'une procédure fleuve qui aura duré plusieurs années. L'affrontement juridique a donné lieu à l'examen de milliers de pages d'écritures, à des dizaines de rapports d'experts et de témoignages croisés, ainsi qu'à un procès au long cours s'étant étalé sur plusieurs mois.

Dans sa décision, qualifiée de particulièrement détaillée, la Haute Cour a estimé qu'aucun grief ne pouvait être retenu contre le constructeur.

Renault Group s'est immédiatement félicité de ce verdict. Pour l'entreprise, cette issue confirme de manière éclatante sa ligne de défense historique.

Renault réclame des millions de frais de justice aux financiers

Au-delà de la victoire d'image, l'enjeu devient désormais purement financier pour le constructeur français. Loin de vouloir en rester là, la direction du groupe a annoncé son intention de passer à l'offensive sur le terrain des coûts juridiques.

Renault Group entend demander le remboursement intégral de ses frais de justice auprès des grands assureurs institutionnels et des fonds spéculatifs spécialisés. Ce sont ces derniers qui avaient massivement financé cette action collective de long terme, dans l'espoir d'un gain financier substantiel sous forme de dommages-intérêts.

Pour Renault, cette annonce est un soulagement financier important qui écarte un risque de provisionnement majeur au Royaume-Uni et envoie un signal fort aux fonds de financement de litiges à travers l'Europe.