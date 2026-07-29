Vicat relève ses objectifs 2026

Le cimentier a publié un premier semestre 2026 solide, marqué par une croissance soutenue de son activité et une amélioration de sa rentabilité, portée par la bonne dynamique des pays émergents et une politique tarifaire favorable. Fort de ces performances, le groupe revoit à la hausse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires a progressé de 10,8% à périmètre et taux de change constants et de 8,0% en données publiées. Cette croissance repose sur une activité globalement stable en Europe, un retour à la croissance aux Etats-Unis et une accélération dans les pays émergents. La hausse des prix dans la quasi-totalité des géographies a permis au cimentier de compenser les premiers effets de l'augmentation des coûts de l'énergie.

L'Ebitda s'est établi à 367 millions d'euros, en hausse de 13,6% à périmètre et taux de change constants ( 10,8% en données publiées), malgré un effet de change défavorable de 10 millions d'euros.

Cette performance reflète principalement la forte contribution des pays émergents, notamment de l'Afrique, du Brésil, de l'Égypte et du Kazakhstan, qui a plus que compensé le recul enregistré aux Etats-Unis et en Inde. L'Europe est restée résiliente, tandis que le redressement de l'activité au Sénégal a constitué l'un des principaux moteurs de la croissance des résultats.

La rentabilité s'est également améliorée, avec une marge d'Ebitda de 18,0%, en progression de 0,5 point sur un an. Le résultat net part du groupe atteint 117 millions d'euros, en hausse de 16,9% à périmètre et taux de change constants et de 14,7% en données publiées, confirmant la bonne dynamique opérationnelle du groupe.

Au vu de ces résultats, Vicat relève sensiblement ses prévisions pour 2026. Le groupe vise désormais une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9 % à périmètre et taux de change constants, contre une simple croissance "modérée" auparavant. Son objectif de progression de l'Ebitda est également relevé dans la même fourchette de 7% à 9 %. En revanche, le programme d'investissements industriels nets est confirmé à environ 290 millions d'euros.

Le cimentier reste toutefois prudent pour la seconde partie de l'exercice. Il anticipe une croissance plus modérée au second semestre, en raison d'un effet de base moins favorable au Brésil, en Turquie, en Egypte ainsi que dans son activité granulats au Sénégal.

Par ailleurs, ses perspectives reposent sur l'hypothèse d'une absence de nouvelle dégradation significative du contexte géopolitique au Moyen-Orient, dont les répercussions pourraient affecter son activité.

Sur le plan stratégique, Vicat réaffirme ses ambitions de moyen terme. Le groupe entend poursuivre son désendettement afin de ramener son ratio de levier financier à un niveau inférieur ou égal à 1,0x d'ici fin 2027, tout en conservant la possibilité de réaliser des acquisitions ciblées. Il confirme également son objectif de maintenir une marge d'Ebitda d'au moins 20% sur la période 2025-2027.

Enfin, le groupe poursuit ses initiatives en matière de décarbonation avec l'inauguration et la mise en service de Catch4Climate, un projet pilote fondé sur la technologie oxyfuel de seconde génération, destiné à accélérer la réduction des émissions de CO? dans la production de ciment.