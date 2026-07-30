Les flux de trésorerie de Meta s'effondrent alors que Zuckerberg redouble d'efforts en matière de dépenses dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le flux de trésorerie disponible du deuxième trimestre recule à 784 millions de dollars, contre 8,55 milliards de dollars un an plus tôt

* Meta relève la fourchette basse de ses prévisions d'investissements pour 2026, passant de 125 milliards de dollars à 130 milliards de dollars

* Le chiffre d'affaires bondit de 28 % pour atteindre 60,8 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens progresse de 3 %

(Ajout des commentaires de la direction issus de la conférence téléphonique sur les résultats aux paragraphes 5 et 6, du contexte aux paragraphes 7 et 8, et des commentaires des analystes au paragraphe 13) par Katie Paul et Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O a annoncé mercredi une baisse de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, soulignant les difficultés financières liées au développement coûteux de l’IA par le géant des réseaux sociaux, dont les retombées restent incertaines.

La société mère de Facebook et Instagram a déclaré un flux de trésorerie disponible de 784 millions de dollars au deuxième trimestre clos le 30 juin, contre 8,55 milliards de dollars un an plus tôt, ce qui a entraîné une chute de 10 % de son cours en bourse lors des négociations après clôture.

L'effondrement du flux de trésorerie de Meta fait écho à celui d’Alphabet, qui a annoncé la semaine dernière son tout premier trimestre de flux de trésorerie négatif , stupéfiant même les investisseurs les plus optimistes de Wall Street, qui se sont empressés de vendre les actions du propriétaire de Google.

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats: « Nous prévoyons qu’une part importante de nos ressources informatiques sera consacrée à l’entraînement de nos modèles, au développement de notre activité principale et à la mise à disposition d’agents personnels et de nouveaux produits, mais nous prévoyons également de développer une activité d’envergure au service de grands comptes. »

Face aux questions répétées des analystes concernant la stratégie de l’entreprise en matière d’IA et la manière dont il comptait tirer parti des sommes colossales que Meta investit dans cette technologie, Mark Zuckerberg a expliqué que ces dépenses reflétaient son pari selon lequel les agents IA personnels deviendraient une activité grand public de grande envergure.

Il a fait valoir que l’entreprise était particulièrement bien placée pour commercialiser cette technologie à grande échelle, malgré les coûts à court terme.

Le flux de trésorerie disponible de Meta a atteint son plus bas niveau depuis fin 2022, période durant laquelle l’entreprise avait déjà fait l’objet d’une attention similaire de la part des investisseurs concernant ses dépenses liées à son ambitieux pari sur le métaverse. Sa division Reality Labs a enregistré plus de 80 milliards de dollars de pertes d’exploitation.

Microsoft a annoncé une baisse de 23 % de son flux de trésorerie disponible au cours du trimestre clos en juin par rapport à l’année précédente, mais les inquiétudes concernant le rythme de ses dépenses ont été apaisées par la croissance fulgurante de son activité cloud à forte marge. Mercredi, l’action du géant du logiciel a progressé de 4,4 % en après-bourse.

DES DÉPENSES FRÉNÉTIQUES Ces dépenses effrénées dans les infrastructures d’IA interviennent alors que Meta, dont l’activité reste presque exclusivement tirée par la publicité, tente de diversifier ses sources de revenus.

La société a annoncé un bénéfice par action de 6,18 dollars au deuxième trimestre, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 7,22 dollars, selon les données compilées par LSEG.

« Les dépenses de Meta en matière d’IA étaient plus faciles à saluer lorsque les marges progressaient. C’est plus difficile de s’en réjouir maintenant que ces coûts se répercutent sur les résultats », a déclaré Mike Proulx, cadre supérieur au sein du cabinet d’études Forrester. « Meta ne dépense pas des milliards dans les infrastructures d’IA simplement pour améliorer Facebook et Instagram. L’entreprise estime que l’IA peut créer des activités entièrement nouvelles. »

Meta prévoit de dépenser jusqu’à 145 milliards de dollars dans les infrastructures d’IA cette année, soit environ le double de l’investissement de l’année dernière, ce qui représente une part significative des dépenses prévues par les géants de la technologie (plus de 700 milliards de dollars dans cette technologie d’ici 2026. Reuters a rapporté ce mois-ci que Meta prévoyait de doubler la puissance de calcul globale de ses centres de données pour la porter à 7 gigawatts cette année, puis de la doubler à nouveau pour atteindre 14 gigawatts l’année prochaine. L’entreprise dispose actuellement de 32 centres de données à travers le monde, en service ou en construction.

Mercredi, l’entreprise a revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d’investissement. Elle table désormais sur des dépenses d’investissement comprises entre 130 et 145 milliards de dollars en 2026, contre une fourchette précédente de 125 à 145 milliards de dollars. En début d’année, elle avait prévu des dépenses comprises entre 115 et 135 milliards de dollars.

L’un des points positifs de ces résultats réside dans le chiffre d’affaires de Meta, qui a bondi de 28 % pour atteindre 60,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit le rythme de croissance le plus rapide depuis le quatrième trimestre 2021, à l’exception du premier trimestre 2026. L’utilisation des applications de Meta a rebondi après un recul trimestriel en avril. L’entreprise a fait état de 3,6 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens, soit une hausse de 3 % en glissement annuel.

Luke Stillman, directeur général du cabinet d’études Madison and Wall, a déclaré: « L’activité publicitaire sous-jacente de Meta, qui finance l’ensemble de ses activités, continue toutefois d’afficher de bons résultats et reste notre principale préoccupation. »

LES PROBLÈMES JURIDIQUES DE META

Alors que les investisseurs scrutent de près les dépenses de Meta en matière d’IA, l’entreprise est confrontée à des risques juridiques liés à son cœur de métier. La société a indiqué ce mois-ci dans un document judiciaire que quatre États réclamaient 1 400 milliards de dollars de pénalités , l’accusant d’avoir conçu ses plateformes Facebook et Instagram de manière à créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs et d’avoir induit le public en erreur quant à leur sécurité.

Meta avait averti en avril que les répercussions juridiques et réglementaires au sein de l’Union européenne et aux États-Unis concernant les problèmes liés aux réseaux sociaux chez les jeunes « pourraient avoir un impact significatif » sur son activité et ses résultats financiers.

La société a déclaré mercredi qu’elle continuait à faire l’objet de cette surveillance.

Elle a également enregistré des charges liées aux indemnités de licenciement dans le cadre d’une restructuration de grande envergure qu’elle mène actuellement pour réorienter son fonctionnement interne vers l’intelligence artificielle. En mai, elle a licencié environ 10 % de ses effectifs, soit environ 8 000 salariés, dans le cadre de cette refonte.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, la directrice financière de Meta, Susan Li, a déclaré que le résultat d’exploitation du deuxième trimestre aurait augmenté de 9 % en glissement annuel sans les frais juridiques et les charges liées aux indemnités de licenciement de l’entreprise. En réalité, le résultat d’exploitation a reculé de 8 %.

« Nous continuons à faire l’objet d’une surveillance étroite sur les questions liées aux mineurs sur plusieurs marchés et avons plusieurs procès liés aux mineurs prévus cette année aux États-Unis, ce qui pourrait finalement entraîner une perte significative », a-t-elle déclaré dans le communiqué de résultats de l’entreprise.