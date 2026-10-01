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Vicat négocie l'acquisition d'activités de Cemex dans le Sud-Est de la France
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 08:57

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Le spécialiste des matériaux de construction minéraux et biosourcés a annoncé avoir entamé des négociations exclusives afin d'acquérir le dispositif béton prêt à l'emploi et granulats de Cemex.

Le projet prévoit la reprise des filiales Cemex Granulats Rhône Méditerranée, Cemex Béton Rhône Alpes, Cemex Béton Sud Est, qui exploitent un réseau de 48 centrales à béton, de 9 carrières de granulats, de services associés et de certaines participations dans des joint-ventures répartis dans la vallée du Rhône et en région PACA.

L'opération doit permettre à Vicat de compléter son maillage territorial sur des marchés adjacents et de générer des synergies industrielles, commerciales, et logistiques, notamment avec l'activité ciment.

La société explique également que ces acquisitions devraient permettre de constituer un levier important pour accélérer le déploiement de solutions à plus faible teneur en carbone.

Afin de prendre en compte cette acquisition, le groupe se fixe un nouvel objectif de levier financier compris entre 1,3x et 1,5x sur la période 2026-2027.

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