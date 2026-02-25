Viatris augmente alors que la FDA entame l'examen d'un collyre contre la perte de vision de près liée à l'âge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 février - ** Les actions du fabricant de médicaments génériques Viatris VTRS.O augmentent de 1,5 % à 16,31 $ avant la mise sur le marché
** La société déclare que la FDA a accepté sa demande d'extension de l'utilisation du Ryzumvi pour le traitement de la presbytie, une affection liée à l'âge qui rend la vision de près plus difficile
** La presbytie touche la plupart des personnes de plus de 45 ans; elle provoque une vision de près floue et une fatigue oculaire
** La société affirme que la demande est soutenue par deux études de phase avancée montrant une amélioration de la vision de près sans effets secondaires graves
** La décision de la FDA est attendue pour le 17 octobre 2026, selon la société
** Les actions ont baissé de ~27% en 2025
