VF Corp en baisse après avoir confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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28 octobre - ** L'action du distributeur de vêtements VF Corp

VFC.N recule d'environ 3 % à 16,51 dollars en pré-ouverture

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, tablant sur une croissance de 2 % ou plus à taux de change constants

** La société annonce un chiffre d’affaires de 2,70 milliards de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 4 % par rapport à l’année précédente; les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires trimestriel de 2,67 milliards de dollars — données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté trimestriel de 70 cents, contre des prévisions de 54 cents

** Depuis le début de l’année, l’action VFC a reculé d’environ 6 % jusqu’à la dernière clôture.