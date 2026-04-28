Vetoquinol voit ses revenus reculer au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:12
Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Vetoquinol a atteint 125 MEUR, en baisse de 4,3% en données publiées et quasi-stable (-0,3%) à changes constants, et en croissance de 1,2% à changes constants et hors programme de simplifications des gammes complémentaires.
Les Etats-Unis confirment leur redressement
La bonne nouvelle est sans conteste la performance outre-Atlantique. Après une période plus atone, l'activité aux États-Unis a confirmé son rebond avec une croissance robuste de 15,6% à changes constants, atteignant 28 MEUR. Cette dynamique a compensé la stabilité du segment des produits "Essentiels" (83 MEUR), dont la part dans le mix global progresse légèrement pour s'établir à 66,3% des ventes totales. Les produits destinés aux animaux de compagnie restent le moteur principal du groupe, représentant 71% du chiffre d'affaires global (93 MEUR).
2026 : une année charnière avant les lancements de 2027
La direction a qualifié cet exercice 2026 d'"année de transition". Le groupe se concentre actuellement sur deux axes majeurs : la finalisation du programme de simplification de son catalogue, et la préparation opérationnelle du lancement de nouveaux produits "Essentiels" prévu pour 2027.
Malgré un environnement géopolitique instable, le groupe maintient son cap stratégique. L'Europe demeure son premier marché en volume (65 MEUR) tandis que les zones Amériques (hors USA) et Asie/Pacifique contribuent respectivement à hauteur de 17 et 20 MEUR (à changes constants).
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