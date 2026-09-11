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Vetoquinol s'envole, Asker décroche
information fournie par AOF 11/09/2026 à 10:20
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(Zonebourse.com) - Les résultats de Vetoquinol propulsent le titre en Bourse, tandis qu'Alstom profite de nouveaux contrats et qu'Airbus étoffe son carnet de commandes. Les entreprises United Internet, Ionos et Asker voient rouge et sont pénalisées par des restructurations ou des dégradations de recommandations.

Actions en hausse

Vetoquinol ( 16%) : le laboratoire pharmaceutique vétérinaire français s'envole après la publication de résultats supérieurs aux attentes. Au premier semestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 259 millions d'euros et dégagé un EBITDA de 53,9 millions d'euros.

Technoprobe ( 2,9%) : le fabricant italien d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs commence la séance du bon pied. Le titre profite de l'initiation de couverture de BNP Paribas Exane à "surperformance", avec un objectif de cours de 40 EUR.

Alstom ( 2,1%) : le fabricant français de matériel ferroviaire progresse après l'annonce de contrats majeurs d'une valeur totale supérieure à 1,2 milliard d'euros avec TransPennine Express (TPE) au Royaume-Uni.

Vallourec ( 2,1%) : le spécialiste français des tubes sans soudure démarre la séance dans le vert, porté par des annonces favorables concernant ses activités au Brésil et le renforcement de son site de Serra.

Safran ( 1,7%) : l'équipementier aéronautique français bénéficie d'une recommandation favorable de JPMorgan, qui relève son objectif de cours à 460 EUR.

Airbus ( 1,2%) : le champion européen de l'aéronautique voit son carnet de commandes gonfler. Eutelsat lui commande 229 satellites supplémentaires pour sa constellation OneWeb, tandis que Vietnam Airlines signe un accord préliminaire portant sur cinq A350-900.

Actions en baisse

Asker (-20%) : le groupe suédois spécialisé dans les produits et services de santé décroche après une forte dégradation de DNB Carnegie. L'intermédiaire passe directement de "acheter" à "vendre" et ramène son objectif de cours de 105 à 60 SEK.

Ypsomed (-7,2%) : le spécialiste suisse des dispositifs médicaux fait les frais d'une dégradation d'UBS, qui passe de "acheter" à "neutre". L'objectif de cours est également revu.

flatexDEGIRO (-5,4%) : le courtier allemand évolue dans le rouge après la démission avec effet immédiat de Hans-Hermann Lotter, président de son conseil de surveillance. Son départ est motivé par des divergences de vues sur l'orientation future de l'entreprise. Stefan Müller assure la présidence par intérim.

Ionos (-3,9%) : le fournisseur allemand d'hébergement web et de services cloud est pénalisé par l'annonce de suppressions de postes dans le cadre d'un programme de restructuration. Le groupe prévoit de réallouer jusqu'à 30 millions d'euros d'économies annuelles, à partir de 2027, à ses investissements dans l'intelligence artificielle. Pour l'heure, le marché privilégie toutefois le coût de la transformation aux bénéfices potentiels à plus long terme.

Harbour Energy (-3%) : Harbour Energy recule après la cession massive de titres par BASF à 266 pence par action. La décote consentie lors de l'opération exerce une pression sur le titre et établit un nouveau prix de référence plus bas.

United Internet (-2,6%) : le groupe allemand, maison mère de 1&1 et Ionos, perd du terrain après l'annonce de 95 millions d'euros de charges exceptionnelles liées à la transformation de Versatel. Le titre pâtit aussi de l'abaissement de la prévision d'EBITDA 2026 de 1&1, ramenée de 800 à 740 millions d'euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 10:20:00.

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