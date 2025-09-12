Vetoquinol, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du vendredi 12 septembre 2025

(AOF) - Vetoquinol (+ 11,51 %, à 84,40 euros)
Vetoquinol se distingue dans le haut des palmarès après la publication de ses résultats. Au deuxième trimestre, le spécialiste de la santé animale a connu une amélioration de ses revenus, qui ont progressé de 0,1 %, à 127 millions d'euros, à taux de change constants, après un repli de 2,1 %, à 130,6 millions d'euros, sur les trois premiers mois de l'année. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires, toujours à taux de change constants, n'a reculé que de 1 %, à 257,6 millions d'euros.
