CAC 40
7 832,76
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 14:47

(Actualisé avec Warner Bros Discovery, Super Micro Computer, Kenvue, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI et de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 .SPX . Le Nasdaq devrait quant à lui grappiller 0,05%.

* ADOBE ADBE.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2025, signe d'une forte demande pour ses logiciels et d'une monétisation accrue des outils d'intelligence artificielle. L'action prend 2,9% en avant-Bourse.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O prend 5,5% en avant-Bourse, poursuivant ainsi le gain de plus de 28% enregistré mercredi, alors qu'une source a indiqué que Paramount Skydance PSKY.O préparait une offre d'achat pour le studio hollywoodien.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O gagne 5,4% en avant-Bourse après que le fabricant de serveurs IA a commencé à livrer les systèmes Blackwell Ultra de Nvidia NVDA.O .

* MICROSOFT MSFT.O et OpenAI ont par ailleurs annoncé jeudi avoir signé un accord non contraignant définissant les nouveaux termes de leur relation, qui permettra à l'entreprise américaine d'intelligence artificielle de se restructurer en société à but lucratif, marquant ainsi une nouvelle étape dans le partenariat très médiatisé visant à financer l'engouement pour l'agent conversationnel ChatGPT. L'action prend 1,1% en avant-Bourse.

La Commission européenne a par ailleurs annoncé vendredi avoir accepté les remèdes proposés par le groupe américain pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence liées à sa plateforme Teams.

* KENVUE KVUE.N - Le directeur général par intérim, Kirk Perry, a rencontré Robert F. Kennedy Jr. afin de tenter de le dissuader de citer son médicament phare, le Tylenol, comme cause potentielle de l'autisme dans un rapport à paraître prochainement, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier.

* APPLE AAPL.O va déployer une fonctionnalité de détection de l'hypertension sur sa montre connectée la semaine prochaine après avoir reçu jeudi l'autorisation de l'agence américaine du médicament(FDA), a rapporté l'agence Bloomberg News.

* NVIDIA NVDA.O et OpenAI prévoient d'investir plusieurs milliards de dollars dans des centres de données au Royaume-Uni lors d'une visite de leurs PDG dans ce pays la semaine prochaine, qui coïncide avec la visite du président américain Donald Trump, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ADOBE
350,5500 USD NASDAQ 0,00%
APPLE
230,0300 USD NASDAQ 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 108,00 Pts Index Ex 0,00%
KENVUE
18,850 USD NYSE 0,00%
MICROSOFT
501,0100 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
177,1700 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500 INDEX
6 587,47 Pts CBOE 0,00%
SUPER MICRO
43,9500 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
16,1700 USD NASDAQ 0,00%
