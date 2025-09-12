Adobe plus optimiste sur les revenus récurrents annualisés des médias digitaux

(AOF) - Adobe est attendu dans le vert grâce à un plus grand optimisme sur ses perspectives. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au troisième trimestre, clos fin août, un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars, ou 4,18 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,76 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,31 dollars, dépassant de 5,17 cents le consensus.

Le chiffre d'affaires a progressé de 11% pour atteindre le niveau record de 5,99 milliards de dollars, à comparer aux attentes de 5,90 milliards de dollars. Il a augmenté de 10% à taux de change constants.

Les revenus récurrents annualisés (ARR), un indicateur clé du groupe, pour les médias digitaux ont atteint 18,59 milliards de dollars à la fin du trimestre, en progression de 11,7%. L'ARR prédit les revenus sur 12 mois sur la base des abonnements souscrits.

Sur le trimestre en cours, la firme technologique cible un bénéfice par action ajusté compris entre 5,35 dollars et 5,40 dollars, pour des revenus situés entre 6,075 et 6,125 milliards de dollars. Wall Street anticipe respectivement 5,34 dollars et 6,08 milliards de dollars.

Les revenus des médias digitaux sont anticipés entre 4,53 et 4,56 milliards de dollars sur le trimestre et Adobe prévoit une croissance de 11,3% sur l'exercice pour les revenus récurrents annualisés (ARR) des médias digitaux. Il ciblait auparavant une progression de 11% sur l'exercice. Les revenus des médias digitaux sur l'ensemble de l'exercice sont vus entre 23,65 et 23,70 milliards de dollars, contre de 23,50 à 23,60 milliards de dollars auparavant.

