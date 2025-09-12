Têtes de cochons, cercueils, étoiles de David... Neuf dossiers d'ingérences étrangères sous enquête du parquet de Paris depuis deux ans

La procureure de Paris a dressé l'inventaire des cas suspects constatés ces derniers mois, dans la capitale et ses alentours. Derrière ces situations nébuleuses visant à déstabiliser l'opinion publique se révèlent des "attitudes similaires" de personnes venues d'Europe de l'Est, répondant aux ordres de commanditaires extérieurs à la France.

En mai 2024, des mains rouges (symbole pouvant être rapproché avec le lynchage de soldats israéliens en Cisjordanie en 2000) avaient été peintes sur le mur des Justes de la Shoah, à Paris ( AFP / ANTONIN UTZ )

Des "mains rouges" aux étoiles de David taguées, en passant par les têtes de cochons déposées devant des mosquées et aux cercueils de la Tour Eiffel, neuf dossiers liés à des supposées ingérences étrangères sont gérés depuis octobre 2023 par le parquet de Paris, a indiqué vendredi 12 septembre la procureure Laure Beccuau.

Ces actes malveillants interviennent dans un contexte de guerre invisible menée "tous les jours" par la Russie contre la France dans le cyberespace ou le champ informationnel, selon les mots-mêmes du général Burkhard. Ces "attaques, dont les origines russes sont la plupart du temps clairement identifiées et documentées, visent les intérêts de la France", avait ainsi résumé en juillet le général Thierry Burkhard, désormais ex-chef d'état major des armées françaises, dans un entretien au Point .

Ce vendredi 12 septembre, la procureure de Paris a pour sa part indiqué que l'ingérence étrangère est "une chose que nous devons prendre en compte et que nous prenons en compte". "Pour faire un bilan de ce type d'agissements qui ont eu lieu sur la place parisienne depuis octobre 2023, nous en sommes à neuf dossiers", a-t-elle expliqué sur BFMTV . Elle a précisé qu'il s'agissait de dossiers "sur Paris et sur la région parisienne, puisqu'un certain nombre de dossiers ont été pris par des tribunaux périphériques" qui se sont ensuite "dessaisis en raison des liens qu'il y avait avec nos propres dossiers parisiens".

"Ça a commencé par les étoiles de David bleues, puis ensuite ça a été les 'mains rouges', puis des jets de peinture verte, puis les pochoirs qui étaient liés" aux Mirage en Ukraine, "puisque c'étaient des cercueils avec des ailes ou c'était 'vive le soldat français mort en Ukraine'", a-t-elle détaillé. Il y a eu aussi "des cercueils", et plus récemment des affiches - présentant l'image d'un soldat russe et la mention "Dis merci au soldat soviétique vainqueur" - (collées sur l'Arc de Triomphe, ndlr), puis les têtes de cochon déposées devant des mosquées, a encore expliqué Mme Beccuau.

Des photos envoyées à des commanditaires "au-delà des frontières"

"Certains commanditaires sont identifiés (...) donc nous arrivons tout à fait à pouvoir être convaincus que ces faits sont des opérations d'ingérence", a affirmé la procureure de Paris. "Pourquoi ? Parce qu'ils ont, dans le mode opératoire, des attitudes similaires. Ce sont des gens d'origine étrangère qui arrivent" d'Europe de l'Est, "qui viennent dans un temps très court sur le territoire français pour perpétrer leurs agissements", a-t-elle relaté. "Certaines fois, ils prennent en photo ce qu'ils ont fait, et envoient les photos au-delà des frontières à des commanditaires", a ajouté la procureure.

Elle a précisé qu'à l'exception des deux derniers dossiers, les plus récents, où les enquêtes sont en cours, "nous avons identifié les responsables de ces faits", a-t-elle dit. "Nombre d'entre eux ont été placés en détention. Certains ont même été extradés grâce à une coopération internationale. Et donc, nous identifions ces gens, et nous savons, eux-mêmes, parce qu'ils le disent, qu'ils ont des commanditaires", a-t-elle souligné.

La nouvelle guerre d'influence russe dans le cyberespace

En avril dernier, le chef de la diplomatie française avait alerté publiquement sur les activités du "service de renseignement militaire russe (GRU)", qui "déploie depuis plusieurs années contre la France un mode opératoire cyber-offensif appelé APT28". APT28, acronyme de Advanced Persistent Threat (Menace persistante avancée), est un acteur russe bien connu des Etats-Unis et des pays de l'Union européenne qui ont déjà imposé des sanctions à des individus ou des entités liés à ce groupe qui tente de déstabiliser, selon ces pays, leur opinion publique.

Face à l'intensification croissante de la menace hybride russe, la France a décidé de rendre publiques ses dernières investigations rassemblées dans un rapport de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (Anssi), qui détaille les attaques survenues entre 2021 et fin 2024. Le précédent rapport avait été publié en octobre 2023. "Le mode opératoire d'attaque APT28 (est) attribué publiquement par l'Union européenne à la Russie", souligne l'Anssi. "Depuis 2021, APT28 a multiplié les cibles: entités ministérielles, collectivités territoriales, entreprises de l'armement et de l'aérospatiale ou des secteurs économique et financier", expliquent les autorités françaises dans une vidéo destinée à sensibiliser les Français à cette menace et publiée par Jean-Noël Barrot sur son compte X.