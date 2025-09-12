M. Lecornu "n'a pas donné de position" sur le sujet des retraites, selon Marylise Léon

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon à Boissy-la-Riviere, dans l'Essonne, le 26 août 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu qui a entamé une série de rendez-vous avec les partenaires sociaux "n'a pas donné de position" sur le sujet des retraites, a déclaré vendredi la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, au sortir d'une rencontre avec M. Lecornu à Matignon.

"Il n'a pas donné de position sur ce qu'il allait donner comme suite sur le sujet des retraites", a déclaré Marylise Léon à la presse, en répétant que la CFDT était fermement opposée à une éventuelle réouverture du conclave lancé l'année dernière par François Bayrou, et qui avait échoué avant l'été.

"Il n'y a pas eu de terrain d'atterrissage au moment de la fin du conclave, donc on ne reprend pas les discussions", a-t-elle estimé.

S'agissant de la préparation du budget, Mme Léon a estimé qu'il était "hors de question que ce soit le monde du travail qui paye la question de la réduction des déficits".

"Nous lui avons réaffirmé que nous étions plus que jamais motivés pour aller dans la rue, et que nous réussirons la mobilisation du 18 septembre", a-t-elle dit.

M. Lecornu "n'a pas démenti qu'il pourrait y avoir un certain nombre d'éléments, de travaux, sur une contribution des plus hauts revenus", mais "selon quelles modalités, ça n'est pas encore complètement défini", a précisé Mme Léon.

"Ce qu'attendent les travailleurs et les travailleuses, c'est qu'il y ait des preuves" de la "rupture" annoncée par le nouveau Premier ministre, "et qu'on puisse avoir une démonstration qu'il y a véritablement un changement de méthode", a-t-elle ajouté.

La consultation des partenaires sociaux se poursuivra vendredi soir avec le Medef qui sera reçu à 19H45 par le nouveau Premier ministre.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, sera elle, reçue lundi à 11H00 à Matignon puis la CFTC à 14H30 et les deux organisations patronales CPME et U2P, respectivement lundi à 17H00 et mardi à 11H00.