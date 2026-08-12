Vestas s'envole, Bilfinger déçoit

Les publications d'entreprises continuent de rythmer les marchés européens. Vestas s'envole après des résultats supérieurs aux attentes, tandis que TKMS, Uniper et ABN Amro rassurent avec des perspectives relevées. Côté baisses, Bilfinger est sanctionné après une publication décevante et Novo Nordisk recule après un changement de recommandation.

Actions en hausse

Vestas ( 14%) : le fabricant danois d'éoliennes est propulsé par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 26% à 4,7 MdsEUR et une marge opérationnelle de 9,4%. Le groupe relève ses objectifs de marge pour 2026 et lance un programme de rachat d'actions de 400 MEUR.

TKMS ( 9%) : le constructeur naval allemand publie des résultats sur neuf mois solides, avec un chiffre d'affaires en hausse de 19% et un carnet de commandes de 20,1 MdsEUR, portés par une demande soutenue de frégates et de technologies sonar. Le groupe relève ses prévisions annuelles et confirme ses ambitions à moyen terme.

Kingspan group ( 7%) : le groupe irlandais d'isolation grimpe après l'annonce de l'acquisition de BMC Manufacturing pour un montant pouvant atteindre 900 MEUR, une opération qui renforce significativement son empreinte industrielle.

Uniper ( 6%) : le groupe énergétique allemand profite de la publication de résultats semestriels très solides. Le résultat net ajusté a plus que doublé à 388 MEUR et l'EBITDA ajusté a bondi à 711 MEUR. La direction relève ses prévisions de résultat net pour 2026 et annonce son intention d'implanter des centres de données sur ses sites de production.

ABN Amro ( 5%) : la banque néerlandaise publie des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, avec un bénéfice net en hausse de 29% en glissement annuel à 781 MEUR et un retour sur fonds propres relevé à 12%. La direction remonte ses prévisions de marge nette d'intérêt commerciale pour l'exercice 2026, confortant la confiance des investisseurs.

Actions en baisse

Bilfinger (-9%) : le prestataire industriel allemand est sanctionné par une publication semestrielle décevante. Le groupe avertit que sa marge d'EBITA devrait se situer dans la partie inférieure de la fourchette de ses perspectives, au vu d'une performance commerciale en demi-teinte sur le premier semestre.

Thyssenkrupp nucera (-6%) : la filiale hydrogène de Thyssenkrupp dévisse après avoir abaissé ses prévisions pour l'exercice 2026, en lien avec l'abandon de ses plans de production de piles SOEC. Cette révision à la baisse illustre les difficultés persistantes de la filière électrolyseur à trouver un modèle économique viable.

TUI (-2%) : le spécialiste du voyage publie des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes, pénalisés par un recul des réservations lié au conflit en Iran. Confronté à un environnement mondial instable et à la prudence accrue des consommateurs, le groupe suspend par ailleurs son objectif annuel de chiffre d'affaires.

Novo Nordisk (-2%) : le laboratoire danois recule après une dégradation de Berenberg, qui abaisse sa recommandation d'acheter à conserver. La banque réduit également son objectif de cours à 305 DKK, alimentant la pression sur le titre.