Vestas confirme ses prévisions pour 2026, Jefferies reste à l'achat
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 11:38
Jefferies souligne le bon début d'année grâce à la performance des solutions énergétiques et à la montée en puissance des activités offshore, générant un chiffre d'affaires supérieur de 3 % aux prévisions et un EBIT ajusté nettement supérieur aux attentes, avec une marge supérieure de 140 points de base.
L'EBIT ajusté s'élève à 127 millions d'euros, contre 71 millions d'euros pour les prévisions. Cela correspond à une marge d'EBIT ajusté de 3,2 %, soit environ 140 points de base de plus que les prévisions (1,8 %).
Selon Jefferies, les commandes sont également solides ( 44 % sur un an, soit 3 % de moins), avec des succès dans les secteurs offshore britannique et onshore américain.
"Le secteur offshore a connu un bon démarrage avec un carnet de commandes dépassant les 10 milliards d'euros après d'importants contrats au Royaume-Uni, et le secteur onshore américain a également bien démarré" indique le bureau d'analyse.
Les prévisions pour l'exercice sont confirmées pour 2026. Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires de 20 à 22 milliards d'euros (contre 21 milliards d'euros précédemment), une marge d'EBIT ajustée de 6 à 8 % (contre 7 % précédemment), dont une marge d'EBIT des services de 15,5 à 17,5 % (contre 16,5 % précédemment).
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/05/2026 à 11:38:00.
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