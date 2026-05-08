 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 07:20

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi avoir livré 67 appareils en avril, portant le total des livraisons pour l'année en cours à 181, soit une baisse de 5,7% par rapport aux 192 livraisons enregistrées à la même période l'an dernier, alors que le constructeur aéronautique européen s'efforce d'accélérer le rythme de ses livraisons.

* OHB OHBG.DE envisage d'intenter une action en justice si les autorités européennes de la concurrence approuvent le projet de fusion des activités satellitaires d'AIRBUS AIR.PA , de THALES TCFP.PA et de LEONARDO LDOF.MI , a déclaré jeudi le directeur général du fabricant allemand de satellites.

* COMMERZBANK CBKG.DE a relevé vendredi une série d'objectifs financiers après que le groupe italien UNICREDIT

CRDI.MI a officiellement formulé cette semaine une offre publique d'achat à un prix jugé insuffisant pour la deuxième banque allemande.

* LOGITECH LOGN.S a annoncé jeudi finaliser un programme de rachat d'actions de 1,6 milliard de dollars et vouloir lancer un autre de 1,4 milliard de dollars.

* LONZA GROUP LONN.S a confirmé jeudi ses objectifs pour cette année après avoir réalise de solides performances au premier trimestre.

* ENEL ENEI.MI - Le groupe énergétique italien a fait état jeudi d'une hausse de 3,6% de son bénéfice courant ordinaire au premier trimestre et a dit se préparer à défendre une concession énergétique à Sao Paulo, menacée par une possible révocation.

* PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant italien de pneus haut de gamme a légèrement relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, affirmant avoir réussi à contenir l'impact de la crise en cours au Moyen-Orient grâce à une série de "mesures d'atténuation".

* IAG ICAG.L doit publier ce vendredi ses résultats trimestriels.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41E1TZ

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

AIRBUS
183,440 EUR Euronext Paris -2,68%
COMMERZBANK
36,920 EUR XETRA -0,05%
ENEL
9,650 EUR MIL 0,00%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
LEONARDO
54,900 EUR MIL 0,00%
LOGITECH INTL
81,820 CHF Swiss EBS Stocks +2,51%
LONZA GRP
486,200 CHF Swiss EBS Stocks -1,50%
OHB
290,500 EUR XETRA +3,75%
PIRELLI & C.
6,165 EUR MIL 0,00%
THALES
235,900 EUR Euronext Paris -2,12%
UNICREDIT
71,400 EUR MIL 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank