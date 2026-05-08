Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi avoir livré 67 appareils en avril, portant le total des livraisons pour l'année en cours à 181, soit une baisse de 5,7% par rapport aux 192 livraisons enregistrées à la même période l'an dernier, alors que le constructeur aéronautique européen s'efforce d'accélérer le rythme de ses livraisons.

* OHB OHBG.DE envisage d'intenter une action en justice si les autorités européennes de la concurrence approuvent le projet de fusion des activités satellitaires d'AIRBUS AIR.PA , de THALES TCFP.PA et de LEONARDO LDOF.MI , a déclaré jeudi le directeur général du fabricant allemand de satellites.

* COMMERZBANK CBKG.DE a relevé vendredi une série d'objectifs financiers après que le groupe italien UNICREDIT

CRDI.MI a officiellement formulé cette semaine une offre publique d'achat à un prix jugé insuffisant pour la deuxième banque allemande.

* LOGITECH LOGN.S a annoncé jeudi finaliser un programme de rachat d'actions de 1,6 milliard de dollars et vouloir lancer un autre de 1,4 milliard de dollars.

* LONZA GROUP LONN.S a confirmé jeudi ses objectifs pour cette année après avoir réalise de solides performances au premier trimestre.

* ENEL ENEI.MI - Le groupe énergétique italien a fait état jeudi d'une hausse de 3,6% de son bénéfice courant ordinaire au premier trimestre et a dit se préparer à défendre une concession énergétique à Sao Paulo, menacée par une possible révocation.

* PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant italien de pneus haut de gamme a légèrement relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, affirmant avoir réussi à contenir l'impact de la crise en cours au Moyen-Orient grâce à une série de "mesures d'atténuation".

* IAG ICAG.L doit publier ce vendredi ses résultats trimestriels.

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(Rédigé par Claude Chendjou)