Baisse en vue en Europe, le risque géopolitique de retour

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi après des accrochages entre ‌les Etats-Unis et l'Iran dans le détroit d'Ormuz, ce qui fait remonter les cours pétroliers au-dessus de la barre symbolique des 100 dollars le baril.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait ​perdre 0,68% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,86%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,71%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,76% et le Stoxx 600 en baisse de 0,72%.

Le risque géopolitique devrait de nouveau marquer les échanges en Europe puisque l'armée américaine et l'armée iranienne se sont accusées d'avoir enfreint la trêve annoncée un mois plus ​tôt.

Les Emirats arabes unis ont en outre signalé dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque iranienne de missiles et de drones, indiquant que les systèmes de défense aérienne avaient été activés.

Des sources ont cependant fait état jeudi d'avancées dans les discussions entre ​Washington et Téhéran en vue d'une entente prévoyant la fin des hostilités puis la négociation d'un ⁠accord plus large.

Le président américain Donald Trump, de son côté, a déclaré que le cessez-le-feu était toujours en vigueur, entretenant l'espoir d'une résolution négociée du conflit, ce qui permet d'atténuer ‌l'ampleur de la hausse des cours du pétrole, avec un baril de Brent actuellement autour de 101 dollars.

"Malgré la poursuite des hostilités et des prix du pétrole toujours élevés, les marchés anticipent une durée limitée (du conflit)", explique Marija Veitmane, responsable d'études sur les actions chez State Street Markets.

Côté indicateurs économiques, le marché ​attend le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain après l'enquête ADP qui a ‌fait état de créations de postes en avril à un niveau supérieur aux attentes et le rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) ⁠qui a montré un recul des offres d'emplois en mars. Le consensus Reuters prévoit 62.000 créations de postes non-agricoles en avril après 178.000 en mars, un taux de chômage stable à 4,3% et une accélération de la croissance des salaires à 3,8% sur un an et 0,3% sur un mois.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, dans le sillage d'Intel et d'autres ⁠fabricants de microprocesseur, alors que l'incertitude continue ‌de régner quant à un règlement du conflit en l'Iran et les Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,63%, ou 313,62 points, à 49.596,97 points. Le Standard & Poor's ⁠500, plus large, a perdu 28,01 points, soit 0,38% à 7.337,11 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 32,75 points, soit 0,13% à 25.806,196 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice ‌Nikkei reflue vendredi de 0,40%, à 62.586 points, après avoir touché un niveau record lors de la séance précédente, le groupe SoftBank étant en forte baisse, tandis que ⁠la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran pèse sur le moral des investisseurs. Le Topix, plus large, cède 0,43%, à ⁠3.823,44 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du ‌Pacifique (hors Japon) perd 0,8%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,14% et le CSI 300 reflue de 0,58%, les indices étant tirés vers le bas par la reprise des hostilités ​entre les Etats-Unis et l'Iran. Les investisseurs attendent par ailleurs la rencontre prévue la semaine prochaine entre le ‌président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

PÉTROLE

Le marché pétrolier progresse vendredi après la reprise des combats entre les Etats-Unis et l'Iran qui menace un fragile cessez-le-feu et atténue l'espoir d'une avancée sur ​la réouverture du détroit d'Ormuz, une voie de transit essentielle pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié.

Le Brent monte de 1,05% à 101,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,74% à 95,51 dollars.

CHANGES/TAUX

Le dollar avance de 0,11% face à un panier de devises de référence, avec la reprise des tensions américano-iraniennes, qui a permis au billet vert de ⁠se relever d'un plus bas de plus de deux mois atteint en début de semaine dans l'espoir d'un accord de paix.

L'euro grappille 0,09%, à 1,1735 dollar.

La livre sterling s'échange à 1,3572 dollar (+0,15%), se dirigeant vers sa première perte hebdomadaire depuis mars, alors que les investisseurs attendent les résultats d'élections locales qui pourraient exercer une pression politique supplémentaire sur le Premier ministre Keir Starmer.

Le yen reste globalement stable à 156,855 pour un dollar après que les récentes interventions et les avertissements de Tokyo ont permis de contenir de fortes ventes.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable vendredi, à 4,38%, après un recul de 1,8 point de base jeudi.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Production industrielle mars

- sur un mois 0,5% -0,3%

- sur un an n.d. 0,0%

DE 06h00 Commerce extérieur mars

- exportations -1,7% 3,6%

- importations 0,8% 4,7%

USA 12h30 Créations d'emplois avril 62.000 178.000

- taux de ​chômage 4,3% 4,3%

USA 14h00 Confiance des consommateurs mai 49,5 49,8

(Michigan)

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)