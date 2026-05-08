Commerzbank prévoit de supprimer 3.000 emplois, relève ses objectifs à horizon 2028

Le logo de la Commerzbank dans une agence de Cologne

Commerzbank ‌a annoncé vendredi son intention de ​supprimer 3.000 emplois pour atteindre un objectif de bénéfice plus ambitieux, la ​banque allemande mettant en œuvre sa stratégie pour ​repousser une tentative de ⁠rachat par le groupe italien ‌UniCredit.

Le groupe bancaire allemand a annoncé environ 450 millions d'euros de ​coûts ‌de restructuration liés à ces suppressions ⁠d'emplois.

Commerzbank a également relevé une série d'objectifs financiers, prévoyant un bénéfice et ⁠un chiffre ‌d'affaires supérieurs à ses prévisions ⁠initiales d'ici 2028.

Ces annonces interviennent alors ‌que le groupe a ⁠affiché une hausse de 9,4% de ⁠son bénéfice ‌net au premier trimestre, un résultat ​supérieur aux prévisions ‌des analystes.

Le bénéfice net a atteint 913 millions d'euros ​au cours du trimestre, en hausse sur un an, alors ⁠que les analystes tablaient en moyenne sur 868 millions d'euros, selon une consensus publié par le groupe.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner; version française ​Etienne Breban)