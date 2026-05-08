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Football/Ligue Conférence: Strasbourg encore battu et éliminé en demi-finale par le Rayo Vallecano
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 07:20

Ligue Conférence UEFA - Demi-finale - Match retour - RC Strasbourg contre Rayo Vallecano

Ligue Conférence UEFA - Demi-finale - Match retour - RC Strasbourg contre Rayo Vallecano

Strasbourg a été éliminé jeudi en demi-finales ‌de la Ligue Conférence (C4) après une nouvelle défaite contre le Rayo Vallecano (1-0) au terme d'une prestation ​décevante et ne disputera pas la première finale européenne de son histoire.

Une semaine après un premier revers sur la pelouse du club madrilène (1-0), le Racing s'est incliné sur le même score sans jamais parvenir ​à emballer la rencontre et enflammer le stade de la Meinau à l'occasion de sa première demi-finale européenne.

Comme à l'aller, Alemao ​a été le seul buteur de la partie. ⁠L'attaquant brésilien a marqué peu avant la mi-temps (42e) en reprenant un ballon repoussé par Mike ‌Penders sur une tentative initiale de Florian Lejeune.

En conclusion d'une soirée cauchemardesque pour les Strasbourgeois, Julio Encisio a manqué son penalty (90e+4), arrêté par Augusto Batalla, consécutif ​à une main d'Oscar Valentin ‌sur une frappe de Guela Doué.

Incapables de développer un quelconque jeu offensif ⁠tout en rendant de nombreux ballons à l'adversaire lors d'une première période complètement manquée, les Alsaciens n'ont guère fait mieux après la pause.

Hormis le penalty, Guela Doué (43e) et Valentin Barco (73e) se sont procuré ⁠les deux plus ‌grosses occasions du Racing (11 tirs, trois cadrés) mais ils ont tous deux perdu ⁠leur duel face à Augusto Batalla.

Les Madrilènes, eux, ont tiré 22 fois, dont sept cadrés. Le ‌gardien strasbourgeois a notamment arrêté les tentatives d'Alemao (8e) et d'Isi Palazon (51e), qui a ⁠aussi manqué le cadre de peu (25e) comme Jorge De Frutos (10e, 52e).

Huitième de ⁠Ligue 1 avec trois ‌rencontres à jouer et éliminé en demi-finales de la Coupe de France par Nice (2-0), le RCSA voit ​s'envoler ses derniers espoirs de disputer une compétition ‌européenne l'an prochain. En cas de titre en Ligue Conférence, il aurait été assuré de disputer la Ligue Europa (C3) alors ​qu'une qualification via le championnat relèverait désormais de l'exploit.

Les Strasbourgeois, premiers et invaincus de la phase de ligue de la C4, n'ont pas réussi à renverser la double confrontation comme ⁠ils l'avaient fait en quarts de finale contre Mayence (défaite 2-0 à l'aller, victoire 4-0 au retour) après avoir éliminé les Croates de Rijeka en huitièmes de finale (3-2 au cumulé).

De son côté, le Rayo Vallecano jouera la première finale de Coupe d'Europe de son histoire le 27 mai à Leipzig (Allemagne) face à Crystal Palace, qui a éliminé le Shakhtar Donetsk (5-2 au cumulé).

(Rédigé par Vincent Daheron à ​Paris, édité par Zhifan Liu)

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