Vertex revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce au succès de ses médicaments contre la mucoviscidose

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Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a revu à la hausse lundi la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur une forte demande pour ses traitements contre la mucoviscidose.

La société prévoit désormais un chiffre d’affaires annuel compris entre 13.1 et 13.2 milliards de dollars, contre une fourchette comprise entre 12.95 et 13.1 milliards de dollars précédemment. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d’affaires de 13.07 milliards de dollars pour 2026.

Vertex a précisé que ses prévisions annuelles ne tiennent pas compte de l'acquisition en cours de Crinetics et qu'une prévision actualisée sera communiquée une fois la transaction finalisée, ce qui devrait intervenir au troisième trimestre.

Voici plus de détails:

* L'acquisition de Crinetics par Vertex, d’un montant de 10 milliards de dollars , étend son champ d’action au-delà de la mucoviscidose, en ajoutant les troubles endocriniens à une stratégie de diversification qui inclut déjà le povetacicept dans le domaine rénal, le Casgevy dans le traitement de la drépanocytose et le Journavx dans le traitement de la douleur, avaient indiqué les analystes.

* Le nouveau médicament de la société contre la mucoviscidose, Alyftrek, une trithérapie à prise unique quotidienne, a généré un chiffre d’affaires de 573.6 millions de dollars au cours du deuxième trimestre, contre 156.8 millions de dollars il y a un an.

* Le médicament plus ancien de la société contre la mucoviscidose, le traitement combiné Trikafta, a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 2.50 milliards de dollars, en deçà des estimations qui s’élevaient à 2.65 milliards de dollars.

* La mucoviscidose est une maladie génétique rare et évolutive causée par l’absence d’une protéine régulant le transport du sel et de l’eau vers et hors des cellules, ce qui entraîne de graves problèmes respiratoires et digestifs.

* Le chiffre d’affaires total du deuxième trimestre a augmenté de 12 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 3.33 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3.23 milliards de dollars. Cette croissance s’explique par les performances soutenues des traitements contre la mucoviscidose, a indiqué la société.

* Vertex a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 4.73 dollars par action, conforme aux estimations.