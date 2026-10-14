Vers une pause en Bourse pour Publicis mais des perspectives toujours solides

Apres avoir progressé de 2,24% hier, Publicis (-0,35%) marque le pas et pourrait mettre fin à une série de six séances consécutives de hausse. Le titre peut néanmoins compter sur le soutien d'Oddo BHF, qui réitère sa recommandation "Surperformance" et relève son objectif de cours de 115 à 118 euros.

Le bureau d'études affiche sa confiance dans les perspectives du groupe publicitaire, anticipant une croissance organique de 5% au quatrième trimestre, soutenue par l'amélioration de l'activité de Sapient et la montée en puissance des gains de budgets enregistrés cette année.

Pour 2026, Oddo BHF table sur une croissance organique de 4,9%, soit le haut de la fourchette des prévisions du groupe. L'analyste se montre également optimiste pour 2027, relevant son estimation de croissance organique de 4% à 4,5%, notamment grâce aux contrats remportés auprès de clients comme Pepsi et Kering.

Le redressement de Sapient, la demande croissante pour les projets de transformation liés à l'intelligence artificielle et les gains de parts de marché devraient permettre à Publicis de continuer à surperformer ses concurrents.

Enfin, Oddo BHF souligne que le groupe conserve une valorisation attractive, avec un PER d'environ 12 fois les bénéfices, ce qui conforte son opinion positive sur le titre.

Depuis le début de l'année, le titre avance de plus de 13%.