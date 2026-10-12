Vers une OPAS et un retrait de la cote de Charwood Energy

Charwood Energy indique que la société Biomasse Vision 2030 a l'intention de déposer prochainement auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Charwood Energy, qui sera suivie d'un retrait obligatoire, sous réserve de la déclaration de conformité de l'AMF.

Le maintien de la cotation de ses actions sur Euronext Growth Paris n'apparaît plus aujourd'hui comme le cadre le plus adapté à ses besoins, et Charwood Energy ne prévoit plus de recourir aux marchés financiers pour financer son développement, dans un environnement boursier peu favorable aux petites capitalisations.

Dans ce contexte, ses principaux actionnaires historiques ont décidé de regrouper leurs participations au sein de la société Biomasse Vision 2030, qui, après l'acquisition d'actions auprès de 1M86, détient 4 790 538 actions Charwood Energy, représentant 91,75% du capital et 91,68% des droits de vote théoriques de la société.

Le franchissement du seuil de 50% du capital et des droits de vote de Charwood Energy entraîne l'obligation de déposer une offre publique visant les actions restantes de la société. Le prix proposé dans le cadre de cette offre sera de 4,10 EUR par action, faisant ressortir une prime de 18,16% par rapport au dernier cours de clôture.

Les conditions étant d'ores et déjà réunies, Biomasse Vision 2030 a l'intention, sous réserve de la déclaration de conformité de l'AMF, de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre, ce qui entraînerait la radiation des actions Charwood Energy du marché Euronext Growth Paris.

Dans ce contexte, le conseil d'administration a mis en place un comité ad hoc composé de trois membres, dont deux indépendants. Sur recommandation de ce comité, le conseil a désigné le cabinet Crowe HAF en qualité d'expert indépendant chargé d'évaluer le caractère équitable des conditions financières de l'offre.