Facture de gaz : le prix de référence va grimper de 6,6 % au 1er novembre

Quelque 6 millions de ménages français sont concernés.

( AFP / JOHANNA LEGUERRE )

Dans le sillage du coup de chaud sur les marchés de l'énergie, le prix de référence du gaz va augmenter de 6,6 % au 1er novembre pour une majorité de ménages français, a annoncé lundi 12 octobre la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Le "prix repère de vente de gaz" (PRVG), boussole du marché qui aide les fournisseurs à fixer le montant de leurs offres et les consommateurs à les comparer, augmentera en moyenne de 6,6 % au 1er novembre, précise l'autorité de régulation.

+135€ de hausse moyenne en un an?

Ce renchérissement est la "conséquence d'une augmentation des prix sur les marchés du gaz au mois de septembre comparativement à août", à 194,90 euros TTC le mégawattheure en moyenne, précise l'autorité de régulation de l'énergie.

Si la situation reste "à peu près stable d'ici la fin de l'année", la CRE estime que la facture annuelle 2026 pourrait être en moyenne 11 % plus élevée que la facture annuelle 2025, soit une hausse d'environ 135 euros TTC, souligne-t-elle. La CRE évalue l'impact sur les factures à 12 euros TTC en moyenne au mois de novembre pour les consommateurs dont les offres sont indexées au PRVG.

Cette hausse concerne les quelque 6 millions de ménages ayant souscrit une offre de fournisseur indexée sur ce prix moyen, qui varie tous les mois, soit environ 60% des abonnés résidentiels au gaz. Les ménages qui ont souscrit une offre à prix fixe ne seront pas concernés par cette hausse.

Depuis la disparition des prix réglementés du gaz en 2023, le PRVG constitue une sorte de boussole du marché qui aide les fournisseurs à fixer le montant de leurs offres et les consommateurs à les comparer. L'indice TTF néerlandais, référence du gaz pour l'Europe, a flambé depuis le début de la guerre dans le Golfe, passant de 31,47 euros/MWh le 27 février, à 82,76 euros/MWh pour les contrats du mois de novembre.

Cette augmentation intervient au coeur d'un contexte international tendu, marqué par les nouvelles attaques sur les infrastructures de gaz et de pétrole en Arabie saoudite. Cette attaque, menée par les Houthis du Yemen selon une source diplomatique, a causé la mort d'au moins 12 personnes et fait plus de 300 blessés, selon l'autorité de l'aviation saoudienne.