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Vers une fin de série pour BASF
information fournie par AOF 19/10/2026 à 14:32

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(Zonebourse.com) - Le titre du chimiste allemand recule à Francfort (-1,42%, à 52,48 euros) et pourrait mettre fin à une série de quatre hausses consécutives qui avaient permis à l'action de progresser de 3,82%. Dans une note, mwb research voit des possibilités d'amélioration plus soutenues à l'horizon 2027-2028.

Plus proche de nous, mwb research table sur une normalisation de l'Ebitda lors du troisième trimestre à 1,65 milliard d'euros, après un deuxième trimestre exceptionnellement fort. Les analystes pensent que les avantages tarifaires temporaires commencent à s'estomper, mais que BASF pourrait quand même dépasser légèrement ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026. En outre, à plus long terme, de potentielles mesures de sauvegarde commerciale de l'Union européenne contre les importations chinoises pourraient atténuer la pression concurrentielle sur les producteurs chimiques européens, offrant un catalyseur supplémentaire pour la reprise des résultats du groupe d'ici 2027-2028.

A moyen terme, la réduction des coûts structurels, les contributions croissantes de Zhanjiang, et une moindre intensité capitalistique, devraient soutenir la rentabilité et la génération de trésorerie.

Toutefois, mwb research estime que les actions se négocient proches de leur juste valeur et qu'une grande partie de l'amélioration opérationnelle anticipée est déjà intégrée dans le cours. La recommandation reste donc à conserver, avec une cible de cours fixée à 55 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 14:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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