Vers une fin de série pour BASF

(Zonebourse.com) - Le titre du chimiste allemand recule à Francfort (-1,42%, à 52,48 euros) et pourrait mettre fin à une série de quatre hausses consécutives qui avaient permis à l'action de progresser de 3,82%. Dans une note, mwb research voit des possibilités d'amélioration plus soutenues à l'horizon 2027-2028.
Plus proche de nous, mwb research table sur une normalisation de l'Ebitda lors du troisième trimestre à 1,65 milliard d'euros, après un deuxième trimestre exceptionnellement fort. Les analystes pensent que les avantages tarifaires temporaires commencent à s'estomper, mais que BASF pourrait quand même dépasser légèrement ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026. En outre, à plus long terme, de potentielles mesures de sauvegarde commerciale de l'Union européenne contre les importations chinoises pourraient atténuer la pression concurrentielle sur les producteurs chimiques européens, offrant un catalyseur supplémentaire pour la reprise des résultats du groupe d'ici 2027-2028.
A moyen terme, la réduction des coûts structurels, les contributions croissantes de Zhanjiang, et une moindre intensité capitalistique, devraient soutenir la rentabilité et la génération de trésorerie.
Toutefois, mwb research estime que les actions se négocient proches de leur juste valeur et qu'une grande partie de l'amélioration opérationnelle anticipée est déjà intégrée dans le cours. La recommandation reste donc à conserver, avec une cible de cours fixée à 55 euros.
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