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Pillages: arrêté, visage dissimulé, avec son butin devant le commissariat
information fournie par AFP 19/10/2026 à 15:45

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Un homme de 19 ans a été arrêté en passant devant le commissariat de Vienne (Isère), visage dissimulé et sacs remplis de vêtements, chaussures et bijoux volés lors des pillages de commerces samedi à Lyon ( AFP / DENIS CHARLET )

Un homme de 19 ans a été arrêté en passant devant le commissariat de Vienne (Isère), visage dissimulé et sacs remplis de vêtements, chaussures et bijoux volés lors des pillages de commerces samedi à Lyon ( AFP / DENIS CHARLET )

Un homme de 19 ans a été arrêté en passant devant le commissariat de Vienne (Isère), visage dissimulé et sacs remplis de vêtements, chaussures et bijoux volés lors des pillages de commerces samedi à Lyon, en marge de la manifestation, a indiqué lundi la police.

Dimanche en fin de matinée, des policiers qui sortaient du commissariat central de Vienne, attenant à la gare, tombent sur ce jeune, "visage dissimulé et porteurs de sacs", qui prend immédiatement la fuite en courant, raconte la même source, confirmant une information de la radio ICI Isère.

Le suspect est rapidement interpellé par un équipage un peu plus loin. Dans ses deux sacs, les fonctionnaires découvrent des bijoux, vêtements, chaussures portant encore leurs étiquettes de magasins lyonnais et leurs dispositifs antivol.

"Il a reconnu avoir volé certains effets dans un magasin et avoir trouvé un sac plein d'objets dans la rue, qu’il a rapporté avec lui", explique le parquet de Vienne à l'AFP, estimant le butin saisi à "4.500 euros environ sous réserve" de précisions des responsables des boutiques pillées.

Le jeune homme, "sans antécédents judiciaires", a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès en comparution immédiate mercredi pour "vol et recel de vol", a précisé le parquet.

Samedi en marge de la mobilisation contre "la vie chère", 150 à 200 boutiques ont été vandalisées dans le centre de Lyon, selon la mairie, dont certaines partiellement ou entièrement pillées.

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14 commentaires

  • 16:35

    Avec la hausse des carburants le Père Noël a commencé sa tournée et malheureusement il a perdu plusieurs sacs.

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