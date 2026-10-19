Rebond technologique en vue à Wall Street, l'Europe creuse ses pertes face aux tensions politiques en France

Le siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue sur un rebond technologique lundi, tandis que les Bourses européennes ‌amplifient leurs pertes, emmenées par le CAC 40 et les tensions politiques en France à la suite des violences en marge de la vaste mobilisation nationale de samedi.

Les futures sur indices ​new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,23% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's-500 et le Nasdaq sont vus en hausse respectivement de 0,49% et de 1,25%.

À Paris, le CAC 40 perd 1,47% à 7.839,75 points vers 12h25 GMT. À Francfort, le Dax lâche 1,27% et à Londres, le FTSE cède 1,25%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 1,16%, ​le FTSEurofirst 300 de 1,01% et le Stoxx 600 de 0,99%.

Les inquiétudes politiques s'intensifient en France, où des violences ont entaché samedi une journée de manifestations contre la vie chère, en plein débat budgétaire délicat dans la deuxième économie de la ​zone euro.

La tournure des évènements du week-end en France pèse sur le moral et la ⁠confiance des investisseurs, déjà préoccupés par la situation financière et politique de la deuxième économie de la zone euro, en plein débat budgétaire et élection présidentielle aux issues ‌incertaines.

À la suite des violences qui ont émaillé la vaste mobilisation de samedi contre la vie chère dans toute la France, Laurent Nuñez a présenté lundi sa démission, le ministre de l'Intérieur s'estimant "responsable de tout ce qui se passe", tandis que le président Emmanuel Macron l'a rejetée.

Les rendements de ​la dette souveraine de la deuxième économie de la zone euro, déjà ‌mis à rude épreuve face aux craintes budgétaires, pâtissent des agitations du week-end.

L'écart avec le rendement des obligations d'État allemandes à ⁠dix ans, un indicateur de marché de la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française, se creuse à nouveau pour atteindre 145 points de base.

"Les marchés resteront attentifs à l’évolution du climat social et à la trajectoire budgétaire du pays. La confiance dépendra notamment de la capacité des pouvoirs publics à répondre aux tensions tout en ⁠préservant la soutenabilité des finances publiques", a ‌déclaré Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés pour eToro, dans une note.

Outre-Atlantique, la technologie devrait une fois de plus guider la séance, les ⁠valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) étant attendues sur un rebond après la forte correction enregistrée la semaine dernière, tandis que recul des cours pétroliers rassérène en amont d'une semaine riche en ‌résultats.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, alors que le SBF 120 perd 1,3%, Rubis gagne 2,8% après avoir annoncé lundi un projet de ⁠transformation en société anonyme dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance.

Les banques françaises triment face aux craintes politiques, Crédit ⁠Agricole, BNP et Société Générale perdant entre 2,8% ‌et 3,3%.

Euronext gagne 1,7% et se hisse en tête du CAC 40, après un relèvement de la recommandation de Citigroup à "acheter".

Ailleurs en Europe, le producteur de saumon norvégien Mowi progresse de ​3,6% après que les volumes de récolte ont atteint un niveau record au troisième trimestre.

TAUX

Le marché obligataire ‌français subit de plein fouet les répercussions politiques et les craintes budgétaires engendrées par les violences en marge de la mobilisation nationale de samedi contre la vie chère.

Le rendement de l'OAT à dix ans s'envole de ​10,2 points de base à 4,8828%. Le deux ans grimpe de 7,0 points de base à 3,6217%.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 0,8 point de base à 5,0896%. Le deux ans abandonne 0,4 point de base à 4,7315%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 3,2 points de base à 3,4416%. Le deux ans progresse de ⁠1,8 point de base à 3,0793%.

CHANGES

Les tensions politiques en France, deuxième économie du bloc européen, pénalisent la devise unique.

Le dollar lâche 0,02% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,12% à 1,1225 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent, les investisseurs prenant leurs bénéfices alors que les contrats ont atteint la semaine dernière leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs mois, l'attention restant focalisée sur le risque que les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine ne viennent perturber l'équilibre mondial entre l'offre et la demande de pétrole.

Le Brent perd 1,27% à 108,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,44% à 100,96 dollars.

AUNCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 19 OCTOBRE

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)