Vers une belle semaine boursière pour Renault

(Zonebourse.com) - Déjà en hausse de 5,51% depuis lundi, le titre du constructeur automobile progresse de 1,73%, à 26,49 euros, autour de 10h30, porté par des commentaires positifs de Jefferies.

La banque d'affaires américaine a assisté à une conférence de pré-clôture au cours de laquelle le responsable des relations investisseurs a confirmé les objectifs : une marge opérationnelle d'environ 5,5% et 1 milliard d'euros de flux de trésorerie disponible.

Il a également réitéré le fait que le groupe était en bonne voie pour délivrer un résultat dans le bas de la fourchette, soit environ 5%.

Dans le détail, Dacia reste un frein en ce qui concerne les volumes, en partie en raison du manque d'options électrifiées, avec quelques facteurs de compensation. Les analystes relèvent que les ventes en gros ont globalement suivi les ventes au détail, en baisse de 6 à 7%, accompagnées d'un léger vent contraire lié au déstockage des concessionnaires indépendants, compensé en grande partie de manière positive par le mix, le prix et les ventes aux partenaires. Ces données pourraient suggérer que le chiffre d'affaires de la division Automobile au troisième trimestre pourrait reculer d'environ 2%.

En parallèle, la croissance de la filiale financière ralentit après une hausse à deux chiffres au premier semestre. Les analystes s'étonnent également qu'aucun changement n'ait été apporté à l'impact des matières premières, toujours estimé à 400 millions d'euros au second semestre avec un effet décalé à 2027, contrairement à la concurrence qui a fait état d'une accélération dès le troisième trimestre.

Enfin, le plan de réduction des coûts se déroule comme prévu.

La recommandation de Jefferies reste à conserver, avec une cible de cours à 32 euros, soit un potentiel de hausse de 23%.

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