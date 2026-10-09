États-Unis : SpaceX poursuit sa route vers la création d'un réseau de téléphonie mobile, les opérateurs historiques décrochent à Wall Street

En août, la présidente du groupe, Gwynne Shotwell, avait tablé sur un lancement de Starlink Mobile fin 2027.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

SpaceX a révélé jeudi 9 octobre avoir acheté un portefeuille de licences de bande de basse fréquence, nécessaire pour proposer une couverture mobile étendue et continue sur le territoire américain. Une nouvelle étape vers la création de son propre réseau téléphonique qui a fait décrocher en Bourse les principaux opérateurs téléphoniques.

Vers 2h45 GMT vendredi, AT&T, Verizon et T-Mobile, les trois géants du marché américain, abandonnaient respectivement 6,47 %, 5,46 % et 5,99 %.

Parallèlement, la société d'investissement Grain Management a révélé, dans un communiqué, être le vendeur, le Wall Street Journal évaluant le prix à huit milliards de dollars.

Cette opération "écarte l'un des derniers obstacles clefs dans l'optique de faire de Starlink Mobile un opérateur mobile majeur aux États-Unis", a expliqué SpaceX dans un communiqué. Starlink Mobile est une filiale du réseau satellitaire Starlink, filiale de SpaceX qui offre déjà un accès à internet à haut débit, aux États-Unis et dans de nombreux pays.

C'est "un grand jour pour Starlink Mobile", a écrit Elon Musk, patron de SpaceX, sur le réseau social X.

En août, lors de la première présentation des résultats trimestriels de SpaceX, la présidente du groupe, Gwynne Shotwell, avait tablé sur un lancement de Starlink Mobile fin 2027. Beaucoup d'observateurs voyaient jusqu'ici ce nouvel opérateur devenir un acteur marginal du marché de la téléphonie mobile aux États-Unis, surtout susceptible d'intéresser les résidents de zones mal desservies. Mais SpaceX dit s'adresser à tous les Américains, "des villes denses jusqu'aux collectivités rurales les plus reculées".

"Stratégie non-viable" ?

"Je m'attends à ce que nous leur prenions pas mal de clients parce que je pense que notre service sera meilleur", avait anticipé Gwynne Shotwell en août.

Fin septembre, le patron d'AT&T John Stankey a qualifié le plan de SpaceX de "stratégie non viable".

"Je ne vois pas Starlink Mobile être un acteur significatif sur le marché du mobile avant qu'ils ne se dotent d'un réseau terrestre, ce qui est extrêmement onéreux", a réagi auprès de l' AFP Anshel Sag, analyste du cabinet Moor Insights & Strategy.

SpaceX a indiqué attendre encore le feu vert du régulateur américain des télécoms, la FCC. Une fois le sésame obtenu, il va combiner le maillage satellitaire "avec un déploiement terrestre avancé" .

"Starlink et SpaceX n'ont toujours pas vraiment expliqué comment ils allaient construire leur réseau terrestre", tempère Anshel Sag.

En septembre, le patron de Verizon Dan Schulman a déclaré ne pas considérer Starlink Mobile comme un "concurrent direct" et affirmé qu'en milieu urbain, le réseau terrestre était "100 fois, parfois mille fois plus efficace".