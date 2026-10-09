Jefferies anticipe une tendance favorable pour Safran, le titre grimpe

(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 340 EUR. Vers 11h30, le titre progressait de 1,6% à Paris, au sein d'un indice CAC 40 en hausse de 0,9%.
Chez Jefferies, l'analyste en charge du dossier Safran, Chloé Lemarie, anticipe une poursuite des tendances favorables au troisième trimestre, avec une croissance organique attendue de 13%, soutenue notamment par les activités de maintenance et de pièces détachées. La spécialiste envisage un léger relèvement des prévisions annuelles du groupe, porté par les livraisons de moteurs LEAP et la bonne tenue des activités Equipements et Défense.
L'analyste reste toutefois prudente quant aux perspectives de l'après-vente au quatrième trimestre, en raison d'une base de comparaison plus exigeante, qui devrait limiter les possibilités de révision à la hausse des prévisions dans cette activité.
Jefferies surveillera particulièrement les perspectives de demande des compagnies aériennes en 2027, dans un contexte de réduction des capacités et de prix du carburant durablement élevés. Le courtier attend également des précisions sur les conséquences potentielles de la reconduction de la surtaxe française en 2027 et sur l'avancement des discussions concernant la cession des activités Cabines.
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