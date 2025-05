Vers une 3ème année de récession pour l’Allemagne, du jamais vu depuis l’après-guerre

(AOF) - L’économie outre-Rhin ne montre toujours aucun signe de reprise durable après déjà deux années de récession, selon la Chambre de commerce et d’industrie allemande (DIHK). L’indice de confiance actuel de la DIHK, qui recueille les évaluations de plus de 23 000 entreprises de presque tous les secteurs et régions se situe dans la fourchette pessimiste à 94,9 points.

Pour Helena Melnikov, la directrice générale de cette chambre de commerce et d'industrie il y a urgence : " Aucun de nos indicateurs n'est positif. La reprise économique que nous souhaitons tous et dont notre pays a besoin n'est pas encore en vue. Les risques auxquels les entreprises sont confrontées soulignent l'urgence d'agir en matière de politique économique ". Pour l'ensemble de l'année 2025, la DIHK prévoit une baisse du PIB de 0,3 %, ce qui ferait une troisième année consécutive de contraction, une première depuis l'après-guerre.

Cette enquête a été menée entre fin mars et fin avril, avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement et celui-ci peut encore faire ses preuves et changer de cap en donnant une impulsion positive avant la pause estivale.

En attendant, en Bourse, le Dax a franchi un nouveau plus haut historique dans la matinée à 24 161 points et affiche un gain de plus de 21 % depuis le début de l'année, contre un gain de 6 % pour le CAC 40 par exemple.