Vers le risque d'une Fed moins lisible et prévisible en 2026, avertit Natixis IM
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 15:51
Alors que les projections de marché allaient jusqu'il y a peu dans le sens de trois nouvelles baisses de taux en 2026, en plus de celle décidée la semaine passée, le gestionnaire d'actifs indique anticiper pour sa part seulement deux réductions du coût du crédit Outre-Atlantique lors de l'année à venir, ce qui permettrait de ramener la politique de l'institution en zone de neutralité, c'est-à-dire dans un territoire ni accommodant, ni restrictif.
"Le scénario d'une Fed dont la fonction pourrait être bousculée par un gouverneur jugé trop proche de l'exécutif devrait générer davantage de volatilité et de perturbations sur les marchés financiers", prévient Mabrouk Chetouane, le directeur de la stratégie pour les marchés internationaux.
Le stratège dit cependant ne pas tabler sur une Fed totalement "hors de contrôle", qui répondrait uniquement aux injonctions lancées par le président américain.
"Il s'agit une année d'élections aux Etats-Unis avec les "mid-terms" qui se profilent et Donald Trump va avoir à coeur de calmer le jeu", anticipe Mabrouk Chetouane.
Dans ce contexte, Natixis IM dit maintenir une surexposition aux marchés d'actions américains en raison de la puissance de la demande intérieure et de ses effets sur l'économie.
"On aime les USA en dépit de leurs valorisations élevées car la tendance y reste portée par un phénomène de croissance bénéficiaire récurrent et solide, contrairement à la zone euro", souligne Mabrouk Chetouane.
Natixis IM explique avoir révisé à la hausse sa projection de croissance pour 2025 à 1,9%, contre 1,8% précédemment, et réhaussé ses attentes pour 2026 à 2,1%, à comparer avec 2% auparavant, soir des prévisions supérieures aux anticipations du consensus.
Le gestionnaire d'actifs décrit malgré tout une économie en forme de "K", c'est-à-dire à deux vitesses avec d'un côté les ménages les plus riches et les grandes sociétés technologiques qui tirent la croissance et les laissés pour compte de l'autre.
"On se situe dans une configuration macroéconomique de type "winner takes all" où ce sont les gagnants qui raflent toute le mise", constate Romain Aumond, macroéconomiste et stratégiste quantitatif.
Pour ce qui concerne l'Europe, Natixis Investment Managers précise maintenir une allocation "neutre", déclarant s'attendre à un ralentissement de la croissance de la zone euro à 1,1% l'an prochain, contre 1,4% en 2025.
Après avoir fait largement bien moins que le reste de l'Europe en 2025, l'indice CAC pourrait néanmoins se réveiller, estime Mabrouk Chetouane.
"La sous-performance du marché français n'est pas tenable et il n'y a pas de raison pour que l'on n'assiste pas à une dynamique plus favorable en 2026", souligne-t-il, faisant remarquer que l'indice parisien est devenu depuis quelque temps quasiment insensible aux errances de la situation politique dans l'Hexagone.
A lire aussi
-
Un collège de Dijon, situé dans un quartier classé prioritaire, a été touché par un incendie dans la nuit de vendredi à samedi. La piste criminelle est privilégiée.
-
À Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, des agriculteurs manifestent devant la préfecture où une délégation de la Confédération paysanne est reçue. Déguisés en vaches, ils organisent un happening spectaculaire, allongés au sol, pour dénoncer les mesures d'abattage ... Lire la suite
-
Plusieurs dizaines de tracteurs circulent dans les rues de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), alors que l'abattage d'un troupeau entier de bovins au premier cas de dermatose nodulaire contagieuse dans le Sud-Ouest alimente la colère agricole à travers le pays. IMAGES ... Lire la suite
-
"On a besoin de savoir où le chef de l'Etat veut mener la France. Il faut donc une sortie de l’ambiguïté, du +en même temps+", déclare lors d'une conférence de presse le patron des Républicains Bruno Retailleau concernant l'accord commercial entre l'UE et des pays ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer