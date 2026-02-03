 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupe de France: un peu de réconfort et un quart de finale pour l'OM
information fournie par AFP 03/02/2026 à 23:19

Les joueurs marseillais se congratulent après le but de Mason Greenwood (N.10), face à Rennes en Coupe de France, le 3 février 2026 au Vélodrome ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Les joueurs marseillais se congratulent après le but de Mason Greenwood (N.10), face à Rennes en Coupe de France, le 3 février 2026 au Vélodrome ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Pas vraiment guéri, tout au plus convalescent, l'OM s'est tout de même offert une respiration au milieu d'une période pénible en battant Rennes 3-0 mardi au Stade Vélodrome et en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Au bout d'un match qui a souvent été d'une grande pauvreté technique, la meilleure équipe a gagné, assez nettement, car si l'OM ne va pas très fort, Rennes a semblé encore plus mal en point.

Pour Marseille, la Ligue des champions est terminée depuis le naufrage de Bruges il y a une semaine et rien ne sera facile en championnat, où ses poursuivants sont tout près et où ceux qui le précèdent sont déjà loin.

Mais il reste donc la Coupe de France, devenue de facto un objectif prioritaire de la saison, même si elle l'est chaque année depuis 1989, date du dernier sacre olympien dans l'épreuve.

Le succès de mardi, obtenu sans encaisser de but, une vraie rareté dans la saison marseillaise, offre donc aux hommes de Roberto De Zerbi un quart de finale et, peut-être surtout, un peu de relative sérénité avant d'aller défier le Paris SG dimanche dans la capitale.

Car après une semaine de stress et de grande confusion dans la foulée de l'élimination en Ligue des champions, les Marseillais pouvaient redouter un accueil très hostile au Vélodrome.

Ils ont finalement été reçus sous quelques sifflets et ont eu de la lecture avec de nombreuses banderoles déployées dans les deux virages (par exemple +Après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire !!!+ côté Nord). Mais l'atmosphère était loin d'être irrespirable.

- Place au PSG -

Surtout, l'équipe de De Zerbi a eu la bonne idée de commencer le match avec un but d'avance. Après à peine plus de 60 secondes en effet, Amine Gouiri a ouvert le score, servi par Timothy Weah après un immense cadeau de Quentin Merlin, un ancien de la maison (1-0, 2e).

L'OM aurait pu construire sur cette belle première pierre, mais très vite, quelques séquences cafouillées ont montré que même quand il mène, l'OM n'est vraiment pas serein en ce moment.

Au bout du compte, seul Gouiri a encore inquiété Brice Samba (16e) avant la pause, mais Rennes n'a pas fait beaucoup plus, avec deux tentatives timides de Mousa al-Tamari quand l'équipe de Habib Beye s'est enfin décidée à monter d'un cran son massif 5-4-1.

L'idée de jeu rennaise était alors assez difficile à lire et les affaires bretonnes ne se sont pas arrangées au retour des vestiaires avec un copier-coller du début de match: au bout de 35 secondes de jeu, Mason Greenwood a en effet marqué le but du 2-0, servi par Gouiri au milieu d'une défense adverse au placement pire qu'approximatif (46e).

Pendant longtemps, la suite de la partie a alors été marquée côté marseillais par le souvenir tout frais du Paris FC, revenu samedi de 2-0 à 2-2 en dix minutes et quelques cadeaux olympiens.

Il fallait donc à Marseille un troisième but pour ne pas trop ressentir la peur de ces fins de matches sabotées et de ces victoires envolées, mais Gouiri a manqué le but tout fait offert par Greenwood (76e).

A la 83e minute, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas refusé la même offrande (3-0) et tout le Vélodrome a pu souffler. La crise attendra, place au Paris SG.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri
    Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:46 

    Il est petit, il est gentil, et il se fait surtout trimballer partout. Partira, partira pas, et partira ? Voilà comment résumer le début de semaine de N’Golo Kanté. Au bout du compte, le milieu de terrain quitte finalement Al-Ittihad et signe à Fenerbahçe . L’attaquant ... Lire la suite

  • France: 5 ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen
    France: 5 ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen, son horizon électoral reste incertain
    information fournie par Reuters 03.02.2026 23:30 

    Le ministère public a requis mardi une peine de quatre ans de réclusion, dont un an ferme sous bracelet électronique, ainsi que cinq ans d'inéligibilité et 100.000 euros d'amende à l'encontre de Marine Le Pen lors du procès en appel dans l'affaire des assistants ... Lire la suite

  • Illustration des logos xAI et X
    Perquisition au siège parisien du réseau social "X", Musk convoqué-parquet
    information fournie par Reuters 03.02.2026 23:30 

    Une perquisition a été menée mardi au siège parisien du réseau social "X", a fait savoir le parquet de Paris, qui annonce en outre la convocation d'Elon Musk, propriétaire de la plateforme depuis son rachat en 2022. Cette opération ‍a été "diligentée dans les locaux ... Lire la suite

  • Martin Terrier marque pour la première fois en 2026
    Martin Terrier marque pour la première fois en 2026
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:27 

    Le bon moment pour sortir du trou. Sacrée semaine pour Martin Terrier. Pisté par Lille lors de cette fin de mercato d’hiver, comme l’indique la Voix du Nord , Martin Terrier aurait pu retrouver son club formateur et son ancien entraîneur à l’OL, Bruno Genesio, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank