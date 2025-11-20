Verizon supprime plus de 13 000 emplois dans le cadre de sa restructuration

Les suppressions d'emplois chez Verizon représentent 20 % des coûts salariaux des employés non syndiqués

L'entreprise de téléphonie mobile va convertir 179 magasins de détail appartenant à l'entreprise en opérations de franchise

Verizon va créer un fonds de 20 millions de dollars pour aider les salariés licenciés à chercher un emploi et à acquérir des compétences à l'ère de l'IA

L'opérateur de téléphonie mobile américain Verizon VZ.N a annoncé jeudi qu'il allait supprimer plus de 13 000 emplois dans le cadre de son plus important licenciement, alors qu'il s'efforce de réduire ses coûts et de restructurer ses activités.

Verizon a également déclaré qu'il prévoyait de convertir 179 magasins de détail appartenant à l'entreprise en opérations franchisées et de fermer un magasin.

La société a déclaré dans un document qu'elle s'attendait à enregistrer une charge de 1,6 à 1,8 milliard de dollars au titre des indemnités de licenciement au quatrième trimestre et que plus de 80 % des employés concernés quitteraient l'entreprise le mois prochain. Les actions de Verizon ont baissé de 1 % jeudi.

Le nouveau directeur général de Verizon, Dan Schulman, a déclaré dans une note adressée aux employés que l'entreprise réduirait ses effectifs de plus de 13 000 personnes dans l'ensemble de l'organisation, et qu'elle réduirait de manière significative les dépenses liées à l'externalisation et à d'autres formes de travail en dehors de l'entreprise.

"Notre structure de coûts actuelle limite notre capacité à investir de manière significative dans notre proposition de valeur pour les clients", a écrit M. Schulman dans une note adressée aux employés et consultée par Reuters. "Nous devons simplifier nos opérations pour résoudre les problèmes de complexité et de friction qui nous ralentissent et frustrent nos clients."

Un porte-parole de la société a confirmé les suppressions d'emplois, déclarant que "c'est l'occasion pour Verizon de se réinitialiser, de se restructurer et de réorienter ses priorités de manière à retrouver sa place de leader en tant que fournisseur de communications". La semaine dernière, Reuters et d'autres médias ont rapporté que Verizon prévoyait de supprimer environ 15 000 emplois. La plupart des suppressions concernent la main-d'œuvre américaine.

M. Schulman a déclaré que Verizon mettait en place un fonds de transition de carrière de 20 millions de dollars pour les employés licenciés afin de se concentrer sur les "opportunités et les ensembles de compétences nécessaires alors que nous entrons dans l'ère de l'IA".

Verizon a déclaré que les suppressions d'emplois n'étaient pas le résultat de l'utilisation de l'IA par l'entreprise.

L'opérateur de téléphonie mobile est confronté à une pression croissante sur le marché en raison de la diminution du nombre de nouveaux clients, alors que ses concurrents plus anciens proposent des forfaits moins chers et que les câblo-opérateurs se lancent dans la course. M. Schulman, membre du conseil d'administration de Verizon depuis 2018, a été nommé directeur général en octobre, arrivant de la barre de PayPal et faisant face aux promotions des rivaux AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O autour du lancement de nouveaux modèles d'iPhone, avec des réductions agressives et des offres de reprise.

Verizon n'a ajouté que 44 000 abonnés mensuels à ses services sans fil au cours du troisième trimestre, derrière AT&T. T-Mobile est en tête avec plus d'un million d'ajouts nets d'abonnés.

Verizon comptait environ 100 000 employés américains à la fin de l'année 2024, dont environ 70 000 employés non syndiqués. L'entreprise de télécommunications a supprimé près de 20 000 emplois au cours des trois dernières années.

Verizon a dépensé 52 milliards de dollars pour acquérir un spectre sans fil clé à bande moyenne lors d'une vente aux enchères en 2021 afin de renforcer son réseau 5G. La société a également conclu un accord de 20 milliards de dollars pour acquérir Frontier Communications FYBR.O l'année dernière et a dépensé 6 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de téléphones mobiles prépayés TracFone Wireless.