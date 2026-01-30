 Aller au contenu principal
Verizon-Prévision de bénéfice annuel optimiste, croissance du nombre d'abonnés
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 13:18

Verizon VZ.N a annoncé vendredi des prévisions de bénéfice annuel et de flux de trésorerie disponibles supérieurs aux attentes du marché, après que des offres promotionnelles pendant la période des fêtes ont permis à l'opérateur américain d'enregistrer son plus fort gain trimestriel d'abonnés au sans-fil en six ans.

Pour 2026, Verizon prévoit d'ajouter entre 750.000 et 1 million d'abonnés à ses services de téléphonie mobile postpayés, contre 362.000 en 2025.

Le flux de trésorerie annuel disponible devrait s'élever à au moins 21,5 milliards de dollars (18 milliards d'euros), soit plus que les 20,96 milliards de dollars attendus, selon Visible Alpha.

D'après les données compilées par LSEG, la société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 4,90 et 4,95 dollars par action, contre 4,76 dollars selon les estimations.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 36,4 milliards de dollars, contre des attentes à 36,06 milliards de dollars.

Les offres promotionnelles de fin d'année de Verizon ont séduit les utilisateurs, ce qui lui a permis d'ajouter 616.000 abonnés mensuels payants à ses services de téléphonie mobile au cours des trois derniers mois de l'année. Ce chiffre dépasse largement les 417.250 nouveaux abonnés attendus, selon FactSet.

Verizon se concentre sur la convergence du sans-fil et du haut débit pour stimuler la croissance de ses abonnés cette année, ses actifs en fibre optique ayant bénéficié d'un coup de pouce grâce à l'acquisition de Frontier.

Avec l'ajout de Frontier, Verizon compte désormais plus de 16,3 millions de connexions fixes sans fil et à large bande par fibre optique.

"Verizon ne sera plus un terrain de chasse pour nos concurrents", a déclaré le président-directeur général Dan Schulman.

Depuis sa prise de poste en octobre, Dan Schulman s'efforce de rationaliser Verizon et a récemment annoncé la suppression de plus de 13.000 emplois afin de réduire les coûts et de restructurer les activités.

En avant-Bourse, le titre gagnait près de 4% vendredi.

(Rédigé par Harshita Mary Varghese à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

