Walt Disney-T1 meilleur que prévu avec "Zootopie 2" et les parcs à thème

par Dawn Chmielewski

Walt Disney DIS.N a fait état lundi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs aux attentes pour le trimestre clos fin décembre, portés par les parcs à thème ainsi que les films "Zootopie 2" et "Avatar : de Feu et de Cendres".

A New York, l'action prenait environ 4% avant la cloche.

Le chiffre d'affaires global de Walt Disney a augmenté de 5% pour atteindre 26 milliards de dollars (21,92 milliards d'euros) au cours du premier trimestre fiscal clos le 27 décembre, dépassant les prévisions des analystes interrogés par LSEG, qui tablaient sur 25,7 milliards de dollars.

Disney a également déclaré un bénéfice avant impôts de 3,7 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street qui s'élevaient à 3,5 milliards de dollars.

Les parcs, les croisières et les produits dérivés de Disney ont porté le premier trimestre, générant 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 72% du bénéfice d'exploitation trimestriel du groupe, qui s'élève à près de 5 milliards de dollars.

Le bénéfice par action ajusté a toutefois chuté à 1,63 dollar, soit une baisse de 7% par rapport à l'année précédente, mais supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,57 dollar par action.

Le géant des médias et du divertissement devrait nommer un nouveau directeur général pour remplacer Bob Iger au début de cette année. Les dirigeants hollywoodiens estiment que Josh D'Amaro, président de la division Expériences, est le favori.

Disney a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance à deux chiffres du bénéfice par action par rapport à l'exercice 2025. La société estime qu'elle générera 19 milliards de dollars de trésorerie provenant de ses activités d'exploitation et qu'elle est en bonne voie pour racheter 7 milliards de dollars d'actions.

Le conflit contractuel entre Disney et YouTube TV, qui a privé des millions d'abonnés de l'accès aux chaînes appartenant à Disney telles que ESPN, a coûté 110 millions de dollars à la division sportive de la société, qui a enregistré une baisse de 23% de son résultat d'exploitation pour le trimestre.

La division Divertissement, qui comprend les studios de cinéma, les réseaux de télévision et les services de streaming, a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7%.

Elle a été stimulée par une riche programmation cinématographique pour les fêtes de fin d'année avec "Zootopie 2", qui a rapporté près de 1,8 milliard de dollars de recettes à travers le monde, et "Avatar : de Feu et de Cendres", qui a rapporté 1,4 milliard de dollars dans le monde, selon Comscore.

Cependant, la division Divertissement a enregistré une baisse de 35% de son bénéfice d'exploitation par rapport à l'année précédente, en partie à cause des coûts de commercialisation d'"Avatar" et de huit autres films, contre seulement quatre films à la même époque l'année dernière.

Les services de streaming de Disney, qui comprennent Disney+, Hulu et ESPN, ont enregistré une hausse de 72% de leur bénéfice d'exploitation, qui s'élève à 450 millions de dollars.

(Rédigé par Dan Chmielewski ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)