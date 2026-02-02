 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 13:31

(Actualisé avec Tesla, Tyson Foods, Devon Energy et Coterra Energy, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,42% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,75% pour le Nasdaq. .IXIC :

* SOCIÉTÉS MINIÈRES - Les sociétés minières aurifères et argentifères cotées aux Etats-Unis reculent en avant-Bourse sur fond de chute des cours des métaux précieux.

NEWMONT NEM.N , BARRICK MINING B.N et KINROSS GOLD

KGC.N baissent entre 2,2% et 3,2% respectivement.

* WALT DISNEY DIS.N - Le géant du divertissement a publié lundi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes pour le trimestre clos fin décembre, portés par les parcs à thème ainsi que les films "Zootopie 2" et "Avatar : de Feu et de Cendres".

L'action prend environ 4% en avant-Bourse.

Le conseil d'administration du groupe américain est par ailleurs sur le point de promouvoir Josh D'Amaro, président de la division parcs à thème, au poste de directeur général et votera la nomination d'un nouveau dirigeant la semaine prochaine, a rapporté dimanche Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* ORACLE ORCL.N prévoit de lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026 afin de renforcer les capacités de son infrastructure cloud, a annoncé dimanche l'éditeur de logiciels.

L'action abandonne environ 4% avant la cloche.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla sur certains de ses plus grands marchés européens n'ont montré que peu de signes de reprise en janvier, l'un des mois les plus creux en termes de volume, avec une hausse en Suède et au Danemark, mais une baisse en France et en Norvège.

* POLESTAR PSNY.O - Le constructeur de véhicules électriques a annoncé lundi avoir obtenu un investissement en capital de 400 millions de dollars (337,20 millions d'euros) de la part de Feathertop Funding Limited, une entité ad hoc consolidée par Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Standard Chartered Bank.

* TYSON FOODS TSN.N - Le transformateur de viande américain a fait état lundi de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, la forte demande pour ses produits à base de poulet ayant compensé les pertes importantes enregistrées dans son activité bovine.

* DEVON ENERGY DVN.N et COTERRA ENERGY CTRA.N - Les producteurs américains de s'apprêtent à fusionner dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur de 58 milliards de dollars (48,91 milliards d'euro) afin de créer l'un des plus grands producteurs indépendants de schiste du pays, ont annoncé lundi les deux sociétés.

* PALANTIR PLTR.O - La société spécialisée dans l'exploitation des données publiera ses résultats financiers après la fermeture de la Bourse de New York.

* FORD F.N a engagé des discussions avec le constructeur de véhicules électriques XIAOMI 1810.HK en vue de créer une coentreprise pour fabriquer des véhicules électriques aux États-Unis, a rapporté samedi Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* NVIDIA NVDA.O prévoit de réaliser un investissement "considérable" dans OpenAI, probablement le plus important de son histoire, a déclaré samedi son PDG Jensen Huang, démentant être mécontent du fabricant de ChatGPT.

Le Wall Street Journal avait rapporté vendredi que le projet était au point mort après que certains membres du géant des puces électroniques ont exprimé des doutes quant à cette transaction. L'action recule d'environ 2% en avant-Bourse.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

COTERRA ENERGY
28,835 USD NYSE +2,73%
DEVON ENERGY
40,200 USD NYSE +0,68%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 892,47 Pts Index Ex -0,36%
FORD MOTOR
13,875 USD NYSE -0,86%
Gaz naturel
4,35 USD NYMEX 0,00%
KINROSS GOLD
31,530 USD NYSE -13,84%
NASDAQ Composite
23 461,82 Pts Index Ex -0,94%
NEWMONT
112,320 USD NYSE -11,50%
NVIDIA
191,3250 USD NASDAQ -0,62%
ORACLE
164,650 USD NYSE -2,58%
PALANTIR TECHNOLOGIES
146,6300 USD NASDAQ -3,44%
POLESTAR HLDG ADS-A
15,1600 USD NASDAQ -7,84%
Pétrole Brent
66,23 USD Ice Europ -6,32%
Pétrole WTI
62,13 USD Ice Europ -5,38%
S&P 500 INDEX
6 939,03 Pts CBOE -0,43%
TESLA
430,6800 USD NASDAQ +3,39%
TYSON FOODS -A-
65,350 USD NYSE +0,20%
WALT DISNEY
112,860 USD NYSE +1,18%
XIAOMI CORP RG-B
3,788 EUR Tradegate -0,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

